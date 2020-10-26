Özersay: ''Ersin Tatar yanlış yaptı''

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu süreçte yanlış yaptığını, mutlaka vekaleten bir atama yapması gerektiğini söyledi

Hükümet koltuğundan kalkıp, meclisin arka sıralarına giden Özersay muhalefet vekili gibi konuştu.

“Hata yapıldı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu süreçte yanlış yaptığını, mutlaka vekaleten bir atama yapması gerektiğini söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’la bir çok kez konuştuğunu ve mutlaka Bakanlar Kurulu’ndan birini yerine ataması gerektiğini söylediğini belirtti. Özersay “ Vekaleti verin dedik,UBP parti başkanlığına aday olmayacak birini ya da Bakanlar Kurulu’ndan birini seçebilirsiniz dedik, görevlendirme yapmadı. Hata yapılmıştır, boşluk olmuştur” dedi.

Bakan Özersay, Başbakansız, hükümetsiz bir devlet durumu ortaya çıktığını ifade etti.. Baş Savcı’yla görüşüp görüş aldığını belirten Özersay,Başsavcının “vekalet verilmiş olsaydı dahi hukuken olmazdı, aslı olmayan şeyin vekaleti de olmaz ” dediğini anlattı., Özersay “Ortada bir Bakanlar Kurulu yok, bu durumda toplantı yamak da mümkün değildir, Cumhurbaşkanı’nın toplantıya başkanlık etmesi de anayasaya aykırıdır. Toplantı yapılamaz, bu konuda duruşumuz nettir” dedi.

Cumhurbaşkanının , hükümeti kurma görevini bir an önce bir milletveklline vermesi gerektiğini belirten Özersay, Cumhurbaşkanı’nı Anayasaya uygun davranmaya davet etti.

“KIB-TEK’de hukuka aykırı davranıldı”

Özersay KIB-TEK’de de hukuka aykırı davranıldığını, cezai ve disiplin soruşturması bulunan birinin Yönetim Kurulu başkanlığına atanmasının yanlış olduğunu ve bunu kabul etmediklerini vurguladı.