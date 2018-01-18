Özersay: Uzlaşıcı davranmak zorundayız

"Diğer partilerle dirsek temasında mıyız? Evetdirsek temasındayız. Hükümet kurulma ihtimali varsa buhükümette yer alacağız."

Kanal T'ye konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay: "Diğer partilerle dirsek temasında mıyız? Evet dirsek temasındayız. Hükümet kurulma ihtimali varsa bu hükümette yer alacağız. Bir süre ülkenin başında olmaması gereken bir parti var. Bu nedenle uzlaşıcı davranmak zorundayız." Kanal T'ye konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise "Diğer partilerle dirsek temasında mıyız? Evet dirsek temasındayız. Hükümet kurulma ihtimali varsa bu hükümette yer alacağız" dedi. Özersay şunları söyledi: Belli bazı unsurlarda uzlaşılması durumunda 4’lü ya da 3’lü koalisyon olabilir. İmkansız değil ama zordur. Bir süre ülkenin başında olmaması gereken bir parti var. Bu nedenle uzlaşıcı davranmak zorundayız. Özgürgün hükümeti kurmazdan önce bizlerin biz hazırız şeklinde açıklama yapmamız lazım. "