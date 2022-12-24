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Özgey: Lefke’nin potansiyelini harekete geçireceğiz

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UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, “Lefke ilçemizin önemli bir turizm, tarım ve eğitim potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirecek bir tutum ve siyaset gerekiyor. Biz işte bunu yapacağız” dedi
Özgey: Lefke’nin potansiyelini harekete geçireceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, propaganda döneminin sonunda vatandaşlara seslendi.

Özgey, Lefke’de turizmin önemli bir sektör haline getirileceğine dikkat çekerek, “Doğal ve tarihi zenginliklerimiz ile Lefke, büyük bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımlarla desteklenecek bu turizm potansiyeli kısa sürede patlama yapmaya adaydır” dedi.

Lefke’nin yeterli turistik ilgiyi görmediğini belirterek, “Lefke, uluslararası CittaSlow Yavaş Şehir ağı üyesi olmasına karşın bu gelişmeden yararlanacak çevre koşullarına ve mimari dokuya tam anlamı ile sahip hale getirilememiştir. Lefke’de, bölgenin dokusuyla uyumsuz çarpık bir yapılaşma halen daha sürüp gitmektedir. Lefkemiz, CittaSlow kavramının gerektirdiği özelliklere tam anlamı ile kavuşturulacak ve bu anlamda kültür turizminin önemli bir merkezi haline getirilecektir” ifadelerini kullandı.

“ŞEYH NAZIM GELENEĞİ KORUNACAK”

Özgey, bölgenin inanç turizminin merkezi olmasını sağlayacak önemli bir değere sahip olmasına işaret ederek, Şeyh Nazım geleneğinin korunması için belediyenin gerekli desteği vereceğini, inanç turizminin gelişmesi için gerekli katkıların yapılacağını ve ‘Lefke turizmi’ şemsiyesi altında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetine dahil edileceğini söyledi.

“HEDEFİMİZ, HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN TURİZM ÇEŞİTLERİNİ BÖLGEMİZE KAZANDIRMAKTIR”

“Bizim vizyonumuz, Lefke ilçesinde 12 ay süresince turizm yapılabilmesine imkan yaratılmasını koordine etmektir” diyen Özgey, şöyle devam etti:

“Hedefimiz bir yandan bölgemize kazandıracağımız yaşam ve aktivite merkezleri ile gençlere, yaşlılara ve her yaş grubuna hitap eden turizm çeşitlerini bölgemize kazandırmaktır.

‘Lefke turizmi’ şemsiyesi altında pazarlanabilecek kendimize özgü özelliklere sahip ürünlerimiz sayesinde, turizm sektörünün olumsuz etkilerini bölgemizden uzak tutacak, bölgemiz insanlarının turizmin gelişmesinden azami ölçüde yararlanması, gençlerin bu alanlardaki nitelikli işlerde istihdamı ve kendi işlerini kurması ile turizmin uzun yıllar ilgi görecek, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması mümkün olacaktır.”

Adil Özgey, “Lefke ilçemizin önemli bir turizm, tarım ve eğitim potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirecek bir tutum ve siyaset gerekiyor. Biz işte bunu yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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