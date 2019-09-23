  • BIST 100.147
  • Altın 279,686
  • Dolar 5,7285
  • Euro 6,2855
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özgöçmen, sağlıkta işlerin yolunda gitmediğini, düzeltilebilmesi için de sendika olarak yardıma ve göreve hazır olduklarını duyurdu

» »
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, sağlıkta işlerin yolunda gitmediğini, düzeltilebilmesi için de sendika olarak yardıma ve göreve hazır olduklarını kaydetti.
Özgöçmen, sağlıkta işlerin yolunda gitmediğini, düzeltilebilmesi için de sendika olarak yardıma ve göreve hazır olduklarını duyurdu

Özgöçmen, bunun için Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verdiği sözleri unutmaması ve yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, aksi halde çözüm veya çözümler için eylemle geçmekten başka çare olmadığını söyledi.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yüz günlük faaliyetlerini açıklayan hükümetin sağlık bakanlığı tarafından açıklanan ve yapılmaya çalışılan tek gelişmenin ilaç eczacılık dairesindeki ilaç denetiminin sağlanmaya çalışılması olduğunu vurguladı. 

“Güncelleme isteyen yasa ve tüzükler, çıkarılması gerek elzem tüzükler konusunda Sağlık Bakanlığı bilgilendirilse de aylardır tek bir yasal düzenleme için teknik kurul toplantı çağrısı yapılmamış tek bir kalem oynamamıştır” diyen

Özgöçmen, ekonomik gerekçeler bahane edilerek, hastane ve sağlık ocaklarının alt yapılarına tek bir çivi çakılmadığını, hiçbir iyileştirme yapılmadığını kaydetti. 

Hastanelerde temel bazı malzemeler ve ilaç konusunda eksikliklerin her geçen gün arttığını ifade eden Özgöçmen, hiçbir sağlık çalışanı için bir iyileştirme söz konusu olmadığı gibi, kendilerince başta ek mesai gibi bahaneler üzerinden “hemşire hak gaspı” yapıldığını savundu. 

“EK MESAİDE KOTA DÜZENLEMESİ İLE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÜZERİNDEN TASARRUF SAĞLANAMAZ”

Özgöçmen şöyle devam etti: 

“Daha önce ifade etmemize rağmen sözde tasarruf gailesi ile ancak hiçbir tasarruf mantığı olmayan ek mesaide kota  düzenlemesi ile  hemşirelik hizmetleri üzerinden tasarruf sağlanamaz. Sağlık Bakanlığı saat mekan mefhumu gözetmeyen hemşirelik hizmetleri için kota uygulamasıyla akla mantığa sığmayan bir talepte bulunmaktadır.

Konuyla ilgili hassasiyetimizi ilettiğimiz Sağlık Bakanlığı, bizlere dönüş yapacağını, belirttiği tarihten günler geçmesine rağmen hala bu dönüş olmamıştır. Daha öncede aynı davranışları sergileyen Sağlık Bakanımızı ya verdiği sözleri tutmaya ya da tutamayacağı sözleri vermemeye özen göstermesini tüm kamuoyu önünde davet ederiz.”

Büyük bir özveriyle yürütülen 112 Hızır hizmetlerinin ne bir yasası, ne de tüzüğü olduğunu vurgulayan Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından bununla ilgili hiçbir çalışma da olmadığını söyledi. 

“Bu da yetmezmiş gibi, Sağlık Bakanlığı ambulanslarda hizmet veren hemşire sayısını en az iki olması gerekirken tek bir kişiye düşürme gailesine girerek halkın sağlığını ve canını tehlikeye atmaya çalışmaktadır” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:  

“Geçtiğimiz günlerde ekonomik gerekçeler yüzünden iptal edilen ambulans ihalesi ardına vatandaşlar tarafından bir hastanemizde çalışmayan ambulansın  itilerek çalıştırıldığından  haberi var mıdır ?

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında düzenlenen nakil tüzüğüne göre sağlık bakanlığı nakil yapma planında ise ağustos ayında duyuruları yapıp eylül ayında söz konusu nakillerin yapılmasını sağlamalıdır. Tüzük böyle emretmesine  rağmen sağlık bakanlığı çalışmasını bitiremeyerek duyuruları yapmamıştır. Hal böyleyken hem personele ihtiyacı olan hastaneler ve sağlık ocakları hem de nakil talebinde bulunan meslektaşlarımız mağdur edilmektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuraşkanı New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • Özersay New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü23 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
  • Tüketiciler derneği domates ithaline izin verilmesini talep etti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
  • Kayral ‘‘Bakan doğru söylemiyor’’23 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 23 Eylül Pazartesi )23 Eylül 2019 Pazartesi 09:19
  • Akıncı New York'a hareket etmeden Ercan'da konuştu23 Eylül 2019 Pazartesi 08:52
  • dETAY gazetesi bugün ne manşet attı? 23 Eylül 2019 Pazartesi23 Eylül 2019 Pazartesi 08:23
  • Bugün hava nasıl?23 Eylül 2019 Pazartesi 08:10
  • Benter Ankara'dan dünyaya seslendi: "Gelin insanlık için vakıflara sahip çıkalım"23 Eylül 2019 Pazartesi 08:07
  • Özersay New York'a vardı22 Eylül 2019 Pazar 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti