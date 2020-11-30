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Özgür Duran'ın ailesi: Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler, Şeker kiralık katil

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Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken çıkan arbedede bıçakla ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın ailesi Şeker'in kiralık katil olduğunu, bunu belgelerle ispatladıklarını öne sürdü
Özgür Duran'ın ailesi: Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler, Şeker kiralık katil

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken çıkan arbedede bıçakla ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın ailesi Şeker'in kiralık katil olduğunu, bunu belgelerle ispatladıklarını öne sürdü

Dırla, dün gece 900 gram eroinle yakalandı. Bu gelişmenin ardından öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, “Ayşe Dırla'nın yanındaki sevgilisi Murat Hanlı da yakalandı. Ben zaten bunlardan şüpheleniyordum. Bunların Kadir Şeker'i kiralık katil olarak tutup, azmettirdiklerine inanıyordum. Öyle hislerim vardı. Aynen de öyle oldu. Türkiye bu olaya 'kadına şiddet' gözüyle baktı. Ben böyle olmadığını defalarca söylemiştim. Çünkü darp raporu yoktu. Benim oğlum uyuşturucu satıcılarına karşıydı. Bu yüzden tuzağa düşürdüler. Kadir Şeker'e öldürttüler. Kadına şiddet diye bir şey yoktu. Türkiye'ye yalan haber verilerek cinayetin üzeri örtülmeye çalışıldı.” dedi.

Dalkılıç,  “Asla kadına şiddet yoktu ve ben üzerine basa basa söylüyorum. Benim oğlum uyuşturucu satıcılarına karşıydı ve onu susturdular. Kadir Şeker'i de katil olarak tuttular. Yapılan sosyal medya yazışmalarında oğlumun parkta nasıl tuzağa düşürüldüğü ve öldürüldüğü yazılı. Ayşe Dırla, oğlumu öldürttükten sonra onun eşyalarını Eskişehir'den çalarak götürdü ve sevgilisiyle hayatını yaşadı. Videolar paylaşıyorlardı. Hepsi elimde. Ayrıca oğlumun eşyalarını çalıp götürdüğü için de suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumun katilini azmettiren Ayşe Dırla'dır. Ayrıca oğlumun morgda bir fotoğrafını çekmişler. Bunu da Özgür'ün öldüğünü ispatlamak için çekmişler. Kim çekti bilmiyorum. Ama bunu çeken kişi fotoğrafı Ayşe Dırla'nın kardeşine atıyor. Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar? Ben anne olarak sadece oğlumu teşhis etmek için morga girebilirken, orada bu fotoğrafı kim, neden çekti ve Ayşe Dırla'nın kardeşine attı? O.B. isimli kişiye de atılmış? Bu kişi benim oğlumun arkadaşı. Neden ona da atıldı. Çünkü gözdağı vermek için. Bir süre sonra da ona da komplo kurularak cezaevine atıldı. Amaçları da bu kişiyi susturmaktı."  diye konuştu.

Niyazi Remzi Duran, “ Bir televizyon programında Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu söyledim, bundan dolayı tehditler aldım. Artık susmayacağım. Ayşe Dırla kardeşime 'Parka gel' diye mesaj atıyor. Kardeşim de 'Gelmiyorum' diyor. Birkaç dakika sonra ağabeyimi bir kişi arıyor ve küfrederek parka çağırıyor. Ağabeyim de gidiyor. Ayşe Dırla sahte bir hesapla yakalanan Murat Hanlı'ya 'O i. gelmek üzere, dikkatli ol görmesin seni' diyor. Hanlı da 'Tamam gülüm. Beni merak etme sen' diyor. Ardından da 'Kadir parka yerleşti Murat haberin olsun' dedikten sonra yine 'Tamam gülüm' cevabını alıyor. Bu mesajdan sonra ağabeyimi Murat Hanlı'nın aradığı ortaya çıkmıştır. Ben devletin okulundan, okulumdan atılırken, Ayşe Dırla ve Murat Hanlı ağabeyimin eşyaları üzerinde hayat sürdüler. Kadir Şeker'e bıçağı Ayşe Dırla vermiştir" ifadesini kullandı.

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