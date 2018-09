Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ülkede yaşanan ekonomik krizin günden güne etkilerinin azaltılacağına çoğaltıldığını ve ülkenin kaosa sürüklendiğini ileri sürdü.

Özgürgün, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, kendi hükümetleri döneminde dövizin yükselmesi nedeniyle çok cüzi miktarlarda artış yapılmasına rağmen, veryansın edenlerin bugün yapılan zamları açıklamalarla normalleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Bizlere ‘döviz artışıyla zam yaparak hükümet etmeyi muhasebeci de yapar’ diyen Başbakan şimdi her döviz artışında hiçbir sübvanseye gerek duymadan her şeye zam yapmayı gelenek haline getirdi” diyen Özgürgün, hükümeti beceriksizlikle suçladı.

Özgürgün, “Her yükü halka yüklemenin başarı olduğunu zanneden ve ülkeyi yaşanamaz duruma getiren dört başlı beceriksizler tayfası vardır” ifadesini kullandı.

“Sorunlara çözüm yerine sadece zam yapmayı becerenler, uygulamayı bile yüzlerine bulaştırdılar. Ne yazık ki halkımızı benzin kuyruklarına mahkûm ettiler” şeklinde konuşan Özgürgün, akaryakıta yapılan zamların ilerleyen günlerde hayatı çok kötü etkileyeceği ve ardı ardına zamların geleceği öngörüsünde bulundu.

Özgürgün, hükümetin elektrikte de yeni bir zamma yöneleceğini, Kıbrıs Türk halkını bu hükümet önderliğinde daha çok zor günler beklediğini ifade ederek, “Hükümet edenler, ekonomik ve toplumsal sorunlarla mücadele vereceğine halen daha bireysel sorunlarla uğraşıyor. Egoları ve iş bilmezlikleriyle ülkeyi sekiz ayda on sekiz sene geri götürdüler, bu enkazı toparlamak kolay olmayacaktır” dedi.