Özyiğit: Berlin zirvesinde gidilecek yolun çerçevesi çizildi, 5'li konferans bunun sonucu

İşte açıklama;

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kasım 2019 tarihinde Berlin'de varılan mutabakat çerçevesinde gayri resmi 5'li konferansın gerçekleşmesi için, Ekim ayındaki seçimlerin ardından harekete geçeceğini açıklamasını memnuniyetle selamlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da sürekli işaret ettiği gibi, seçimlerin ardından Sn. Guterres gayrı resmi 5’li toplantı ile süreci başlatacağını yeniden teyit etti.

Bazı kesimler dikkatlerden kaçırmaya çalışsa da, her iki tarafın da onay verdiği ve 2 bölgeli, 2 toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit eden, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içeren ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreci öngören Berlin Zirvesi çok önemli bir dönüm noktasıydı.

Sn. Akıncı’nın çözüm yönünde sergilediği kararlı ve tutarlı iradenin bir sonucuydu.

“Eşitlik”, “Güvenlik” ve “Özgürlükten” vazgeçmeden Kıbrıs Türk halkı hak ettiği uluslararası hukuk içerisine girene kadar bu mücadele sürecektir.