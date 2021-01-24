Özyiğit'ten Saner'e eleştiri.. Fotoğraftaki kişi Sn. Ersan Saner. Başbakan kendi hükümetinin aldığı kararlara kendisi uymuyor. Sonra da saygı bekliyor.

İşte TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklama ile Başbakan Saner'i eleştirdi.

İşte Özyiğit'in yaptığı açıklama;

Evet yanlış görmediniz. Fotoğraftaki kişi Sn. Ersan Saner. Başbakan kendi hükümetinin aldığı kararlara kendisi uymuyor. Sonra da saygı bekliyor.

Bu kadar sorumsuzluk olmaz' dedikçe, maalesef güvensizlik aşılamaya devam ediyor.

Vakalar artmış, sağlıkçılar tedirgin, Sn. Saner ne alemde.

Ne maske ne mesafe .

Topluma böyle mi örnek olunacak?

Sn. Başbakan biraz sorumluluk lütfen.