Panasonic işbirliğiyle Toyota'dan DEV HAMLE!

Toyota Motor, Panasonic işbirliğiyle batarya tesisi kuruyor.

Otomobil üreticisi Toyota elektrikli araç üretimini hızlandırma çabaları kapsamında ABD’de milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar, tesisin Panasonic işbirliğiyle kurulacağını ancak henüz nihai kararın verilmediğini, plan üzerinde değişiklikler olabileceğini belirtti. Toyota Sözcüsü Hideaki Homma batarya yatırımı hakkında yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Toyota’nın tesisi, tamamen elektrikli araç üretimine dönen sektördeki son atılım oldu. Ford Motor ve Güney Koreli SK Innovation Eylül ayında ABD’de 11.4 milyar dolar yatırımla batarya tesisi kurmak için anlaşmaya varmıştı.

Bloomberght.