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Pandemi sürecinde kapalı olan kahvehaneye 284 bin lira elektrik faturası geldi

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Pandemi sürecinde kapalı olan kahvehaneye 284 bin lira elektrik faturası geldi
Pandemi sürecinde kapalı olan kahvehaneye 284 bin lira elektrik faturası geldi

Edirne’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu’ya dükkânının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce şaşkınlığa uğradı.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ’a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.

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