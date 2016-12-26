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Papa: Ellerinde oyuncak olması gereken çocuklar silah tutuyor

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Papa: Ellerinde oyuncak olması gereken çocuklar silah tutuyor
"Kutsal Topraklara barış gelmesini diliyorum"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Suriye’de çok fazla kan döküldüğüne dikkat çekerek, “Ellerinde oyuncak olması gereken çocuklar silah tutuyor. Burada silahların kalıcı olarak susturulmasının zamanı" dedi. 

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Noel Yortusu nedeniyle Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan yaklaşık 40 bin kişiye hitap eden Papa, dünya meselelerine değinirken, çeşitli ülkelerde yaşanan savaşların ve şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

Papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın locasından yaptığı geleneksel Urbi et Orbi (Şehre ve Dünyaya) başlıklı konuşmasında, Halep’te ve Suriye’de yaşananlara özel vurgu yaptı.

“Çok fazla kanın döküldüğü, hırpalanmış Suriye’de kadınlar ve erkeklere barış diliyorum” diyen 1 milyar 300 milyon Katoliğin ruhani lideri, “Özellikle son haftalarda en korkunç savaşlardan birine sahne olan Halep şehrinde, yorgun düşmüş sivil halka, insani hukuka saygı duyularak yardım ve konfor sağlamanın aciliyeti hiç olmadığı kadar vardır” dedi.

Papa, Suriye’de silahların kalıcı olarak susturulmasının, müzakereci bir çözüme varılması ve ülkedeki sivil birlikteliğin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun etkin rolünün zamanı olduğunu dile getirdi.

 

“Ellerinde oyuncak olması
gereken çocuklar silah tutuyor"

Kutsal Topraklara da barış gelmesini dileyen Papa, İsrail ve Filistin’in, tarihte yeni bir sayfa açmak için kararlı ve cesur olması gerektiğini söylerken, kin ve intikam duygusunun yerini, karşılıklı anlayış ve uyum içinde bir gelecek inşa etme isteğine bırakmasını da temenni etti.

Bunun yanı sıra, Papa, savaş ve acımasız terör eylemlerinin yaşandığı Irak, Libya, Yemen, Ukrayna ile Nijerya başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkeleri, Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde barış, uzlaşma ve birliğin yeniden sağlanması çağrısı da yaptı.

Papa, çeşitli ülkelerde meydana gelen menfur terör saldırılarında yakınlarını kaydedenlere, bugün insan ticaretinin merkezine konan mültecilere, göçmenlere, sığınmacılara da huzur diledi.

Cumartesi gecesi Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Noel ayinini de yöneten Papa, burada yaptığı konuşmasında da, savaş ve şiddet mağduru çocuklara değindi.

Papa, anne ve baba şefkatiyle büyümesi ve ellerinde oyuncak olması gereken çocukların silah tuttuğuna, bombalardan kaçmak için sığınaklarda, büyük bir şehrin kaldırımlarında hayatlarını geçirmek ya da ülkelerinden kaçmak için teknelerin ambarlarında gizlenmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Papa, Noel’in, göz kamaştırıcı bir materyalizm tarafından rehin alındığından da dem vurdu.

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