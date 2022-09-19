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Paris gün içinde araç trafiğine kapatıldı

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Fransa'nın başkenti Paris, 8.'cisi düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında gün içerisinde araç trafiğine kapalı tutuldu.
Paris gün içinde araç trafiğine kapatıldı
Paris

Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu yıl 8.'cisi düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında yerel saatle 11.00-18.00 arasında kent motorlu araç trafiğine kapatıldı.

Scooter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar, araçsız caddelerin keyfini çıkarttı.

Paris'te yasağa uymayan sürücülere 135 avro ceza verileceği açıklanmıştı.

Toplu taşıma araçları, taksi ve acil yardım araçlarının sürücüleri bu etkinlikten muaf tutuldu, ancak trafikte izin verilen hız limitleri düşürüldü.

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