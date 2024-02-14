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Pelekanos istifa etti… DİSİ karıştı

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DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un, Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday listesine girememesi nedeniyle istifa ettiği, parti içerisinde ise karmaşaya neden olduğu belirtildi.
Pelekanos istifa etti… DİSİ karıştı

DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un, Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday listesine girememesi nedeniyle istifa ettiği, parti içerisinde ise karmaşaya neden olduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ liderliğinin dün akşam geç saatlere kadar Pelekanos’u, başkan yardımcılığında kalması ve kararını değiştirmesi için ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Konuda başarı sağlanıp sağlanmadığının kesinlik kazanmadığını yazan gazete DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un geçen Cumartesi DİSİ Siyasi Bürosu’nun Avrupa Parlamentosu seçimleri adaylığı için 100 delegelik oylama sırasında liste dışı kaldığını anımsattı.

Habere göre, Pelekanos, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’ya gönderdiği istifa mektubunda, “siyasi ahlak, onur ve vicdanının devam etmesine olanak tanımadığını ve istifa etmesini mecbur kıldığını” dile getirdi.

DİSİ Başkan Vekili Evthimios Diplaros ise dün yaptığı açıklamada, kararını bir kez daha düşünmesi için Pelekanos’a çağrıda bulundu ve istifasının parti liderliği tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Pindaru’da (DİSİ merkez binası) Çok Yönlü Kriz” başlığıyla verirken DİSİ’deki krizin giderek derinleştiğini, parti içerisindeki cephelerin birbiri ardına açıldığını yazdı.

Gazete, bu durumun, parti liderliğini zor bir pozisyona sokmasıyla, parti içerisinde ve üyelerde zor bir ortamın yaratılmasına olanak tanıdığını belirtti.  

Haravgi gazetesi “Marios Pelekanos’un İstifasının Ardından DİSİ Altüst” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise haberi “Avrupa Parlamentosu Seçimlerine İlişkin Sandıklar DİSİ’de Yeni Yaralar Açtı-DİSİ’deki Krizler  Dokuz Başlı Ejderha-Liderlik Yangınları Söndürmeye Yetişemiyor-Başkan Yardımcısı Pelekanos İstifa Etti, İkna Edilmeye Çalışılıyor” başlıklarıyla yansıttı.

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