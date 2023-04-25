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Perşembe günü yağmurlu hava etkili olacak

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Meteoroloji Dairesi, Perşembe gününden itibaren yer yer sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının da 21 dereceye kadar düşeceğini açıkladı.
Perşembe günü yağmurlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Nisan – 1 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, yağışlı günlerde üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, bugün ve yarın az bulutlu; Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazar ve Pazartesi günü hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 24 - 27, sahillerde 20 – 23, diğer günlerde iç kesimler ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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