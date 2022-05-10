  • BIST 2.465,71
  • Altın 904.786
  • Dolar 15.0992
  • Euro 15.9834
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

» »
Petrol fiyatları küresel piyasalarda riskten kaçış modunun etkili olduğu atmosferde AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planında yumuşamaya gitmesinin de etkisiyle gerileme kaydetti.
Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

Petrolde haftanın ilk işlem gününde görülen düşüş, yeni işlem gününde hızlanarak etkisini sürdürüyor.

ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 1'i aşan düşüş kaydedildi.

Petrol piyasaları üzerinde özellikle Rus petrolüne ilişkin AB'nin ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışı etkili oldu.

Avrupa Birliği’nin iç tartışmaların ardından Rus petrolüne uygulanacak yaptırımları hafifletmesi beklenirken Moskova’nın petrol ihracatını küresel çapta aksatmayı amaçlayan kritik bir maddeyi korumayı hedeflediği belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre birlik, Rus petrolünü taşıyacak gemilere sigorta hizmeti verilmesini engelleyerek birlik bünyesinde bulunan gemilerin Rus petrolünü üçüncü ülkelere taşımasını engellemeyi hedefliyor.

G7 ülkeleri arasındaki görüşmelere göre dünyanın en büyük gemi taşımacılığı filolarına sahip ülkelerden olan Yunanistan bu maddenin AB’nin altıncı yaptırım paketinden çıkarılması konusunda ısrarcı oldu.

Avrupa’nın Rus petrolünü taşımasının yasaklamasının Rusya’nın en önemli rezerv para kaynaklarından olan petrol ihracatına ciddi şekilde zarar vereceği tahmin ediliyor.

AB-MACARİSTAN GÖRÜŞMELERİNDE KISMİ İLERLEME

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili yaptığı görüşmede kısmi ilerleme sağlandığını duyurdu.

Szijjarto, Budapeşte'de gerçekleşen Orban-von der Leyen görüşmesi sonrası Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, görüşmede, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan AB Komisyonunun yeni yaptırım paketinin ele alındığını söyledi.

Bakan Szijjarto, "AB Komisyonu Başkanı ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili Budapeşte'de gerçekleştirilen görüşmede kısmi ve küçük bir ilerleme sağlandı." dedi.

Yeni yaptırım paketinin şimdiki haliyle kabul edilmesi halinde ülkesinin enerji güvenliğinin ciddi zarar göreceğini ifade eden Szijjarto, AB Komisyonunun yeni yaptırım tasarısını şimdiki haliyle kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bloomberg HT

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları 6 Mayıs 202206 Mayıs 2022 Cuma 09:12
  • Fed faiz artırdı04 Mayıs 2022 Çarşamba 21:19
  • 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para mı geliyor?24 Nisan 2022 Pazar 19:36
  • Netflix hisseleri çakıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 21:38
  • Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı14 Nisan 2022 Perşembe 15:13
  • Sterlin 20 TL civarında seyrediyor21 Mart 2022 Pazartesi 11:35
  • TCMB PPK faiz kararı ne oldu?17 Mart 2022 Perşembe 14:13
  • Bakan Nebati'den yabancı yatırımcılara: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz16 Mart 2022 Çarşamba 18:34
  • TL'de değer kaybı sürüyor10 Mart 2022 Perşembe 13:15
  • Dolar/TL yeniden 14'ün üzerinde28 Şubat 2022 Pazartesi 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti