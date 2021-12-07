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Pfizer/BionTech Aşısının Üçüncü Doz Koruma Oranı Belli Oldu

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Pfizer/BionTech Aşısının Üçüncü Doz Koruma Oranı Belli Oldu
Pfizer/BionTech Aşısının Üçüncü Doz Koruma Oranı Belli Oldu

İsrail'de yapılan araştırmada üçüncü doz aşısını yaptıran grubun yüzde 1,8'i pozitifken, iki doz aşılılarda pozitiflik oranı yüzde 6,6 oldu. 306 binden fazla yetişkinin PCR test sonuçlarını incelendi.

İsrail'den gelen veriler, Pfizer/BioNTech aşısında üçüncü dozun Covid-19'a karşı kuvvetli koruma sağladığını gösteriyor.

Maccabi Sağlık Hizmetleri'nden araştırmacılar Pfizer/BioNTech aşısında takviye doz olarak da bilinen üçüncü dozun yaygın olarak uygulanmaya başlamasından sonra 306 binden fazla yetişkinin PCR test sonuçlarını inceledi.

 

Testlerin hemen hemen yarısı üçüncü dozunu yaptırmış olanlara, kalan yarısı ise sadece iki standart doz aşısını olup üzerinden en az beş ay geçenlere yapılmıştı.

AŞI KORUMASININ AZALMASI ÜÇÜNCÜ DOZLA ÖNLENİYOR

Toplamda üçüncü aşısını yaptıran grubun yüzde 1,8'i pozitifken, iki doz aşılılarda pozitiflik oranı yüzde 6,6 oldu.

Jama Internal Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre katılımcıların çeşitli risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra üçüncü dozdan dört ila dokuz hafta sonra pozitif çıkma olasılığında yüzde 86'lık bir azalma olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, aşının zaman içinde korumasının azalmasının kısa vadede üçüncü bir dozla önlenmiş gibi göründüğünü, ancak korumanın ne kadar süreceğini görmek için daha uzun izlemenin gerekli olduğunu vurguladı.

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