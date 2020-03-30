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Pilli:İngiltere’den gelip merkezi karantinada olanlara 1 Nisan’da test yapılacak,14 günlük süre kesin değil, 22 güne uzatmak istiyoruz

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“Bu virüsün tespit edilmesi konusunda 14 günlük süre kesin değil, 22 güne uzatmak istiyoruz” "
Pilli:İngiltere’den gelip merkezi karantinada olanlara 1 Nisan’da test yapılacak,14 günlük süre kesin değil, 22 güne uzatmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli  ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile Lapta Belediyesi’nde toplantı geçekleştiriyor..

Toplantı öncesi basın açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı  Pilli ‘ İngiltere’den gelip merkezi karantinada olanlara 1 Nisan’da test yapılacak ve negatif olanlar ertesi gün evlerine gönderilecek. Merkezi karantinadan sonra 7 gün de evde izole olmalarını öneriyoruz’ dedi.

Öğrencileri, karantina otellerinden almaya gelecek olanlarla ilgili de karar aldıklarını ifade eden Pilli, “Tek kişi almaya gelecek, maske ve eldiven kullanacak, karantidan çıkan kişi arka koltukta oturacak ve o da maske ile eldiven takacak. Bunlar tedbir amaçlı olacak” şeklinde konuştu.

“Bu virüsün tespit edilmesi konusunda 14 günlük süre kesin değil, 22 güne uzatmak istiyoruz” diyen Pilli, 14 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nun evde izolasyon kararı aldığını ve o süreçte adaya gelen kişilerin ev karantinasına tabi tutulduğunu anımsatarak, “şikayetleri olanlara tektiklerini yapacağız. Bugün tek tek aranacaklar ve şikayetleri varsa, ilgili merkeze yönlendirilecekler. Onlar da 7 gün daha izole olacak” dedi.

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