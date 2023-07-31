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Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu

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Yapılan yeni bir araştırmaya göre vücudu güçlendirmek için yapılan plank ve duvar squatı gibi hareketler, tansiyonu düşürmek için yapılabilecek en iyi egzersiz yöntemi.
Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu

İngiliz Spor Tıbbı Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre şimdiye kadarki yönlendirmeler genelde yürüme, koşma ve bisiklet gibi aktiviteler üzerinde duruyordu; ancak araştırmacılara göre şimdi bunun değiştirilmesi gerekecek.

16 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre bütün egzersizler tansiyonu düşürmekte önemli bir rol oynuyor.

Ancak duvarda yapılan squat ve plank gibi hareketler aerobikten daha çok etkili.

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Kasların ya da eklemlerin hareket etmeden kasılmasını sağlayan bu izometrik egzersizler vücudu güçlendirmek için tasarlanmış hareketler.

Dirseklerin omuzların altında kaldığı, bacakların arkada gerildiği plank egzersizi karın bölgesinin çalışmasını sağlıyor.

Duvar squatı ise ayakları duvardan 60 cm öteye konumlandırarak sırtı duvara yaslamayı ve kalçayı yere paralel tutmayı öngörüyor.

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Araştırmanın yazarlarından Dr. Jamie O'Driscoll, izometrik egzersizlerde kasların iki dakika boyunca kasıldığını, daha sonra serbest bırakılınca da kanın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini, nefes alınması unutulmazsa kan akışının artırıldığını açıkladı.

Yüksek tansiyon, damarları, kalbi ve diğer organları zorlayarak kalp krizi ve felç gibi risklerin artmasına yol açıyor.

Tedavi ise genelde ilaçla oluyor; ancak hastalara aynı zamanda sağlıklı yemek, alkolü azaltmak, sigarayı bırakmak ve düzenli spor yapmak tavsiye ediliyor.

40 yaşından büyük olanların tansiyonlarını her beş yılda bir kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

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