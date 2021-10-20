Polis videodaki o kadını ifadeye çağırdı!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi.

Detay Gazetesi'nin elde ettiği bilgiye göre Söz konusu videoda olduğu öne sürülen kadın Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gittiği ve ifade verdiği öğrenildi.

Polisten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve ilerleyen saatlerde başka kişilerin ifadelerine de başvurulmasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.

Video skandalı ile ilgili açıklama yapan UBP Genel Başkanı ve istifa etmiş Başbakan Ersan Saner, ilgili videonun kurgulanmış olduğunu belirtmiş ve çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu açıklamıştı.

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