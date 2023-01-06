Polisten Sahte Para Uyarısı!

19 Kasım – 27 Aralık 2022 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren 4 ayrı markete müşteri olarak giden iki şahıs tarafından, tasarruflarında bulundurdukları sahte 50’lik banknotlardan oluşan, toplam 200 ABD Doları banknotu tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte 50’lik ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

MB 34633367A, MB 34631360A, MB 34633378A, MB34632668A

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 50’lik ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.