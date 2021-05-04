Prof. Ceyhan: Tarama yapılsa vaka sayısındaki artışı görürüz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sınırlı sayıda test yapıldığına dikkat çekerek “Tarama yöntemi tercih edilse vaka sayısındaki artışı görürüz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün vaka sayısındaki düşüşün test sayısının azalmasıyla ilgili olmadığını savunmuştu. Bakan yalnızca semptom gösterenlere ve temaslılara test yapıldığını belirtmişti.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın görüştüğü Prof. Dr. Ceyhan bakan Koca’nın sözlerini şöyle değerlendirdi: “Hastalık gençlerde ve çocuklarda yaygın. Üstelik çoğu belirtisiz geçiriyor. Türkiye’de belirtisi olmayanlara test yapmıyoruz. Tarama yöntemi tercih edilse vaka sayısındaki artışı görürüz. Kısıtlı test yapıldıkça, vaka sayısı az çıkar.”

Profesör haziran ortasının kritik olduğuna işaret etti: “18 Mayıs’ta kapanma son bulacak. Eğer kontrolsüz bir biçimde tersine göç görüntüleri ortaya çıkarsa yani memleketlerine ya da sahillere gidenler şehirlerine kontrolsüz dönerse ve Türkiye birden açılırsa, haziran ayı ortalarında vaka sayıları yine artacak.”

Ceyhan kısıtlamaların kaldırılmasında izlenmesi gereken yöntemi şu sözlerle anlattı: “En çok bulaş riski olan kısıtlamalar sonraya bırakılarak, aşama aşama açılmalı. Diyelim ki önce restoranları açtınız. Bir iki hafta bekleyecek, sonuçlarını izleyeceksiniz. Artış yok ise berberleri açacaksınız. Açılma altı sekiz haftalık bir sürece yayılmalı. Toplu taşıma ve işyerlerinde kalabalıklaşma en riskli alanlar. Evinden çalışabilenler bunu mutlaka sürdürmeli.”