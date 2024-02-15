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Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunu ele alacak

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Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferansta “Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunu ele alacak
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunu ele alacak

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisi kapsamında 2024’ün ilk konferansını 23 Şubat Cuma günü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu verecek. “Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunun ele alınacağı konferans,  tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Saat 10.30’da başlayacak olan konferans ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Periyodik Konferanslar, 2023’te pek çok alandan önemli bilim insanlarını ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisi, geride bıraktığımız 2023’te önemli bilim insanlarını ağırladı. Türkiye’nin önemli jeologlarından Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği”ni ele alırken, Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden “Bağışıklık Terapisini” ele aldı. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Ahmet Çağlar Özketen “Nobel’e giden yolda mRNA Teknolojisi ve Aşıları” başlıklı sunumuyla konuk olurken, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Haydar Demirel de “Fiziksel İnaktivite: Diyabete Giden Yolun Moleküler Taşları” konusunu masaya yatırdı. 2023’te düzenlenen bir diğer konferansta ise Zürih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski “Köpek Plasental Fonksiyonu-Köpek Gebeliğinin Endokrin Düzenlemelerini Anlamaya Yönelik Güncel Gelişmeler ve Bakış Açıları” konusunu değerlendirdi.

2024’ün ilk konferansında konuşmacı olan Prof. Dr. Besim Dellaloğlu kimdir?

Türkiye’nin önemli sosyologlarından olan ve aynı zamanda yazarlık da yapan Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji doktorası yaptı. Lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında uzun süre Fransızca turist rehberliği de yapan Prof. Dr. Dellaloğlu, doktora sonrası yurt dışında birçok üniversitelerde çeşitli araştırmalarda bulundu ve dersler verdi. Türkiye’de Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul ve Sakarya üniversitelerinde dersler veren Prof. Dr. Dellaloğlu’nun yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. 

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