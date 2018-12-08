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Prof. Naciye Doratlı, Emirname 10 kata kadar değiştiriliyor!

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Doratlı, ülkemizin geçirdiği felaketten ders alınmasını beklerken Gazimağusa İskele Yeni Boğaziçi Bölgesi Emirname taslağını baskı olan yerlerde Azami 10 kata kadar izin verecek bir biçimde değiştirilmekte olduğunu öğrenerek şok oldum açıklaması yaptı.
Prof. Naciye Doratlı, Emirname 10 kata kadar değiştiriliyor!

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Naciye Doratlı, ülkemizin geçirdiği felaketten ders alınmasını beklerken Gazimağusa İskele Yeni Boğaziçi Bölgesi Emirname taslağını baskı olan yerlerde Azami 10 kata kadar izin verecek bir biçimde değiştirilmekte olduğunu öğrenerek şok oldum açıklaması yaptı.
 

İşte o açıklama;

Ülkemizin geçirdiği felaketten ders alınmasını beklerken Gazimağusa İskele Yeni Boğaziçi Bölgesi Emirname taslağını baskı olan yerlerde Azami 10 kata kadar izin verecek bir biçimde değiştirilmekte olduğunu öğrenerek şok oldum. 
1. Emirname gelişme baskısını, Plan yapılana kadar yavaşlatmak, kontrol altına almak içindir. Yatırımcıya hizmet etme misyonu yoktur.
2. Jeolojik açıdan en sorunlu alanlardan birinde İskeledeki yapılaşmış alanın neredeyse 1.5 katı alana yüksek bina izni verilecekse, EMİRNAME HİÇ YAYINLANMASIN. En azından bir planlama aracı olan Emirname, İmar Planına zarar verecek şekilde kullanılmamış olur. 
3. Alt yapısı olmadan çok katlı yapılaşmanın yaratacağı sorun ve zararı kim karşılayacak?!!!!

Bütün bu olumsuzluklara rağmen doğru dürüst bir İmar Planının yürürlüğe girmesini dilerim.

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