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Propaganda Süreci 18.00’de Sona Eriyor

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Propaganda Süreci 18.00’de Sona Eriyor
Propaganda Süreci 18.00’de Sona Eriyor

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerine yönelik, siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda süreci, bugün saat 18.00’de sona erecek.

YSK’nın 24 numaralı duyurusunda, saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğu belirtildi.

Duyuruda, “propaganda ve propaganda nitelikli yayın, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı”na işaret edildi.

YSK duyurusu şöyle devam etti:

“24 Aralık 2022 saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gereklidir.
Yasa’nın 187. maddesi ‘Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.’ demektedir.
Propaganda nitelikli yayınlara, 24 Aralık 2022 saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde, madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur.”

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