  • BIST 1.121
  • Altın 472,437
  • Dolar 7,7650
  • Euro 9,0520
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

"Protesto için kapının önünde kendi programımı yapacağım"

» »
Alpan Uz , 6 adayla birlikte yapılacak olan TV programına çağırılmadığı için bugün saat 10.30'da YSK'ya başvuracak!
"Protesto için kapının önünde kendi programımı yapacağım"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, bu akşam  yayınlanacak olan ve 6 Cumhurbaşkanı adayının katılacağı TV programın yayınlanmaması için bugün saat 10.30'da YSK'ya başvuraacağını açıkladı.

 

Demokrasiye aykırı

Uz, Genç TV'nin sadece 6 adayı programa davet ettiğini ve demokrasinin en temel ilkesi olan eşitliği çiğnediğini öne sürdü. Uz, seçimlerin demokratik olabilmesi için aday olan herkesin programa çağırılması gerektiğini söyledi. Alpan Uz sözlerine şöyle devam etti: "Ben Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yerinde olsam, en genç ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayının bu programdan dışlanmasını kabul etmezdim."

 

Kendi programımı yapacağım

Alpan Uz son olarak, programa katılamaması durumunda bir protesto hazırlayarak Genç TV'nin kapısı önünde, sosyal medyadan kendi programını yapacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün: 6 pozitif vaka, 17 kişinin taburcu28 Eylül 2020 Pazartesi 19:21
  • Pilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka28 Eylül 2020 Pazartesi 19:20
  • Ayrılmak isteyen kız arkadaşına cinsel organının fotoğrafını yolladı,ailesiyle tehdit etti28 Eylül 2020 Pazartesi 19:15
  • Otobüsler Güney Kıbrıs’ta Eğitim Gören Kıbrıslı Türk Öğrencileri Almak Üzere Ara Bölgeye Girebilecek28 Eylül 2020 Pazartesi 18:44
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan önemli Uyarı28 Eylül 2020 Pazartesi 18:13
  • Aytaç Canalp hayatını kaybetti28 Eylül 2020 Pazartesi 18:08
  • Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 18:00
  • Emanetindeki antik kartal heykelini çaldı28 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
  • KTAMS greve devam edeceklerini bildirdi28 Eylül 2020 Pazartesi 17:46
  • Tatar:“ Türkiye’den gelen su Güzelyurt ve Mesarya’ya mutlaka verilecek”28 Eylül 2020 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti