Psikolojik sorunlu deniliyordu! İnsülinoma hastası çıktı...

Ordu’da 1,5 yıl boyunca beyindeki kan şekeri seviyesinin sürekli düşmesi sebebiyle davranış bozukluğu, hafıza ve bilinç kaybı, epilepsi nöbetleri geçiren ve çevresinin ‘psikolojik sorunlu’ olarak yorumlanan 40 yaşındaki kadın, yapılan operasyonda 5 günde sağlığına kavuştu.

DÜNYADA HER 1 MİLYONDA 4 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

İHA'nın haberine göre; doktorlar, kadının aslında beynindeki kan şekerinin düşmesi sonucu bu sorunu yaşadığını tespit etti.

Dünyada her 1 milyonda 4 kişide görülen ‘insülinoma’ hastalığı Ordulu Şaduman Berber’in hayatını kabusa çevirdi. 40 yaşındaki Berber, 1,5 yıl önce sabah uyandığında konuşamamaya, kasılmaya, yürüyememeye ve etraftakileri tanımamaya başladı. Zamanla psikolojisi tamamen bozuldu ve sinir krizleri geçirmeye başladı. Etraftakiler Şaduman Berber’in akli dengesini kaybettiğini ve müracaat ettikleri birçok hastanede yapılan tedavilere cevap vermemesi sebebiyle artık geri dönüşünün olmadığını düşünmeye başladı.

Şaduman Berber’in hastalığı hakkında bilgi veren eşi, 1,5 yıl dan beri gitmedikleri hastane kalmadığını belirterek, “Eşimin hastalığı bizi çok sarstı, ne olduğunu bilemedik, anlayamadık, hep psikolojik sorunları olduğunu düşündük, kimse teşhis edemedi. Senelerdir doktor doktor gezdik” dedi.

BEYİNDEKİ ŞEKER SEVİYESİ DÜŞMÜŞ

Şaduman Berber’e ‘insülinoma’ teşhisi koyan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, bu hastalığın çok nadir görüldüğünü söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür hastalarda pankreasta genellikle iyi huylu bir tümör bulunur. Bu tümör anormal miktarda insülin üreterek kandaki şeker miktarının tehlikeli biçimde düşmesine (hipoglisemiye) neden olur. Beyinde şeker seviyesinde düşmeyle birlikte davranış bozukluğu, hafıza ve bilinç kaybı, epilepsi nöbetleri görülebilir. Bu bozukluklar psikiyatrik bir bozukluk olarak yorumlanabilir, bu durum doktorların yanılmalarına sebep olabilir. Şaduman Berber’de de buna benzer bir durum olmuş. Bir türlü tanı konulamayan hastanın tehlikeli boyutlardaki kan şekeri düşüşleri komaya girmesine neden olmuş.”

8 SANTİMLİK KİTLE ÇIKARILDI

Ameliyat ile pankreasındaki tümörden kurtulması gereken hastanın ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, hastalığın Türkiye’de çok nadir görüldüğünü söyledi.

Opr. Dr. Polat, “Hastamızın öyküsü çok dramatik. 1,5 senedir gitmediği doktor kalmamış. Bu süre zarfında yapılan araştırmalarda herhangi bir tanı konulamamış. Artık bu nöbetler o kadar sıklaşmış ki yürüyemez, konuşamaz ve yataktan çıkamaz hale gelmiş. Endokrinoloji Kliniğinde Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’nun yaptığı tetkikler sonucunda pankreas kuyruğunda yaklaşık 1,5 cm’lik insülinoma dediğimiz tümör tespit edilmiş. Vücuttaki şekeri düşüren, şeker düştükten sonra hastayı komaya sokacak kadar nöbetler geçirten bir hormonal hastalıktır bu. Radyolojide yapılan tetkikler sonucunda bu tanı doğrulandıktan sonra endokrin doktorumuz tarafından hasta tarafıma yönlendirildi. Hastayı ameliyata hazırladık. Dalak koruyucu dediğimiz laporaskopik distal pankreatektomi uyguladık. Karın bölgesinden 3 delikten girdik, midenin arka yüzünü açtık ve hastanın pankreas kuyruğundan başlayarak 7-8 cm’lik bir pankreas kitlesini çıkarttık. Çıkarır çıkarmaz hastanın şekeri normale döndü. Hastayı bir gün yoğun bakımda yatırdık. 2. gün servise aldık. Hasta yavaş yavaş konuşmaya ve yemek yemeye başladı. 5. günde de hastayı taburcu ettik.”