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Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammed bin Salman ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammed bin Salman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair açıklamasında “Taraflar, küresel petrol piyasası istikrarını sağlamayı amaçlayan OPEC Artı’daki koordinasyon düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Suudi Arabistan ve BRICS arasındaki işbirliği beklentileri de değerlendirildi. İki lider, Rusya ve Suudi Arabistan’ın bölgesel krizlerin çözümüne yönelik yürüttüğü çabalar bağlamında Ortadoğu’daki gelişmelerin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu” ifadelerini kullandı.

BRICS terimi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrikanın ekonomilerini ifade eder ve 2009 yılında kurulan işbirliği mekanizmasıdır. Dünya basınında, G7 ülkelerine karşı alternatif olarak kurulduğuna dair yorumlara neden oldu.

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