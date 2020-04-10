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Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantıya geçti

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Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantıya geçti
Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantıya geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan Kozmonotlar Günü öncesinde dün iki Rus kozmonot ve bir ABD’li astronotun ulaştığı Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile bağlantıya geçti.

UUİ’deki kozmonotlarla bağlantıya geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mürettebatın Kozmonotlar Günü’nü kutladı.

Putin, “Rusya’da uzay endüstrisinin doğuşu ve kuruluşu savaş sonrası zorlu bir döneme denk geldi. Tüm sınavlara rağmen insanlar uzaya uçma hayallerini hayata geçirmek için çabaladı, cesurca bilinmeyene doğru yol aldı ve başarılara ulaştı” ifadelerini kullandı.

UUİ’ye dün Rus uzay ajansı Roscosmos’tan kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner’in yanı sıra NASA astronotu Christopher Cassidy ulaşarak, istasyondaki Rus kozmonot Oleg Skripoçka ve ABD’li astronotlar Andrew Morgan ve Jessica Meir’le birlikte görev yapacak.

Putin: Güncel uluslararası sorunlarla ilgili Trump’la temaslarımız sürecek

Putin ayrıca Rusya ve ABD’nin sadece uzay alanında değil, piyasalardaki durum, koronavirüsle mücadele gibi güncel uluslararası sorunlar konusunda da işbirliği yürüttüğünü, ABD Başkanı Donald Trump ile bu yönde temaslarının süreceğini ifade etti.

UUİ mürettebatıyla görüşmesinde Putin, “Uzmanlarımızın uzay konusunda önde gelen güçlerden biri olan ABD’den meslektaşları ile UUİ programında başarıyla çalışmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu, ülkelerimizin, tüm insanlığın yararına olan etkili işbirliğinin gözle görülür bir örneği. Aynı zamanda şimdi salgınla mücadele, küresel piyasalardaki durum gibi güncel sorunların çözümünde işbirliği yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Putin, “Dün ABD Başkanı (Donald Trump) ile bu sorunları konuştuk, önümüzde bu konuda gerçekleştireceğimiz başka görüşmeler de mevcut” dedi.

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