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Raab ile Dendias anlaştı…

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Raab ile Dendias anlaştı…
Raab ile Dendias anlaştı…

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominique Raab twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cenevre'de Kıbrıs sorunu üzerine düzenlenen gayrı resmi beşli konferansın ikili temasları bağlamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmeye değindi ve ikili arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Raab yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi yönünde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda anlaştık.” İfadesini kullandı.

 

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