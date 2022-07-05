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Rapor sızdı: Gustav Eiffel, Eyfel Kulesi’ni görse kalp krizi geçirir

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Fransa’daki ‘Paris’in demir leydisi’ Eyfel Kulesi’ne 1889’da inşası bittiğinde 20 yıllık ömür biçilmişti. 133 yıl sonra kule hala ayakta ancak Fransız basınına sızan raporlara göre mühendis Gustav Eiffel eserinin bugünkü halini görse kalp krizi geçirirdi.
Rapor sızdı: Gustav Eiffel, Eyfel Kulesi’ni görse kalp krizi geçirir

Guardian’ın aktardığı Fransız dergisi Marianne’e sızdırılan raporlara göre kule bugün pas içinde ve baştan aşağı tamirata ihtiyacı var. Ancak Eyfel Kulesi’ne 2024 Paris Olimpiyat oyunları için makyaj yapmakla yetiniliyor. 60 milyon dolara mal olan boyama işlemiyle…

Dergiye konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili kulenin isim babası da olan Gustave Eiffel için, “Ziyarete gitse kalp krizi geçirir” dedi.

Kuleyi tasarlayan ve inşa eden Eiffel yapının ömürüyle ilgili en büyük zorluğun paslanmayı tespit edip yayılımını durdurmak olduğunu söylemişti. Her yedi yılda bir boyanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulamış, “Boya, metal bir yapıyı korumanın olmazsa olmaz yöntemi” demişti.

Olimpiyat Oyunları için 20’nci kez boyama yapılmasının yalnızca kozmetik bir işlem olacağını belirten uzmanlar sonucun feci olacağı görüşünde.

 

Kuleyi işleten ve yüzde 99’u belediyeye ait olan şirket Sete gelir kaybına neden olacağından uzun süreli kapatmaya yanaşmıyor. Yılda ortalama 6 milyon ziyaretçi alan kule Disneyland, Louvre müzesi ve Versay Sarayı’ndan sonra Fransa’nın en çok ziyaret edilen dördüncü turistik cazibe merkezi.

 

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