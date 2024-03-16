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Real Madrid'den suç duyurusu

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Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Real Madrid'den suç duyurusu

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli ırkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşananlar kıvılcımı ateşlemişti. Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu. Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, ırkçı tezahüratı yaptığı tespit edilen taraftarlar hakkında dava açılmıştı.

Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.

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