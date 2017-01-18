Reina saldırganına 197 bin Doları veren örgüt açıklandı

İstanbul, Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un yakalandığında evde bulunan 197 bin Doların IŞİD tarafından zanlının kaçması için verildiği ortaya çıktı.

Teröristin kaçma hazırlığı içinde olduğu, Rakka'ya gitmeye çalıştığı tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalıştığı belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarını aradıkları ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Reina saldırısı emrinin Rakka'dan geldiğini doğruladı. IŞİD'in Türkiye emiri Hoca Akın'ın yardımcısı olduğu öğrenilen Hoca Yusuf kod adlı kişinin, İlyas Mamaşapirov'la eylemler üzerine görüştüğü ortaya çıktı. İnternette bir mesajlaşma programından haberleştiklerini, yaptığı keşifleri aktardığını söylediği iddia ediliyor.