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Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı

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Astronomi bilimcileri rekor kıran yeni bir gözlem gerçekleştirdiler.
Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı

Astronomi bilimcileri rekor kıran yeni bir gözlem gerçekleştirdiler.

Şili'deki ALMA gözlemevinde gerçekleşen bu keşifte en eski süper kütleli karadelik rüzgarı tespit edildi. 

13.1 milyar yaşındaki rüzgarlar gezegene oldukça uzak bir noktadaki gök olayının izlerini taşıyorlar. 

Rüzgarların kaynağı HSC J124353.93+010038.5 ya da kısa adıyla J1243+0100 olarak anılan dev bir galaksi.

Galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli karadelik de adından da anlaşılacağı gibi devasa boyutlarda. 

Bilim insanları karadelik rüzgarları tanımlarken şu ifadeleri kullanıyor: Bu mekanizmayı anlamak için kara deliklerin beslenme süreçlerini anlatmak gerekiyor. 

Galaksinin merkezine doğru yeterli miktarda materyal geldiğinde kara delikler büyük  miktarlarda maddeleri emmeye başlarlar. Bu maddeler o kadar yüksek hızda kara deliğe doğru çekilirler ki bazıları karadeliğin dışına çarparak geri döner.

Bu galaksiler arası rüzgarların başlangıcı anlamına geliyor. Bu geri dönüş başka noktalarda yeni yıldızların oluşmasına neden olabilir.

Bu bilgiler aynı zamanda karadelikler ve galaksilerin aynı anda varolmasının 13 milyar yıl öncesine dayandığını da gösteriyor. 

Araştırma ekibinin lideri Takuma Izumi, "Gelecekte buna benzer gözlemleri daha fazla yapmayı planlıyoruz" dedi.

Izumi Bunun bu örnekte gördüğümüz eş zamanda varolamanın ilkel dönemlerdeki Evren'in tamamı için geçerli olup olmadığını anlamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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