  • BIST 1.471
  • Altın 410,859
  • Dolar 7,4130
  • Euro 8,9659
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6179 test yapıldı,17'si  yerel 21 pozitif vaka

RES-BİR:Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.

» »
RES-BİR:Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.
RES-BİR:Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.

RES-BİR, turizme yapılacak desteklerin tüm paydaşlara yapılması ve Turizm Bakanlığı çatısı altında hazırlanması gerektiğini söyledi

RES-BİR'in açıklaması:

"Hep bana, en çok bana" diye diye.

Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.

Turizmin hiçbir paydaşını kaale almadan yapılan hareketler.

Sonra da "toplum neden turizmi desteklemez?" diye serzenişte bulunmalar.

Nasıl ve neden toplum turizmi ve turizimciyi savunsun, sahip çıksın ki?

Siz sadece kendi otellerinizi, büyük otelleri, casionolu otelleri savunursanız, gelecek olan turistin, otelden dışarı adım atmasını gerektirmeyecek turizm şekillerine yönelinirseniz. Toplumun size sahip çıkmasını, desteklemesini de bekleyemezsiniz?

Bizim bu ülkede bir Turizm Bakanlığımız varsa, bu konuya el atamlı ve Türkiye Cumhuriyet ile sağlıksız bir ilişkinin nasıl ortaya çıktığına çok güzel bir örnek olan bu duruma el atmalıdır.

Bir destek alınacaksa, hele de turizm ile ilgiliyse bu destek.

Turizm Bakanlığı özelinde olmalı ve turizmi ilgilendiren tüm paydaşların birlikte hazırlayacağı bir paket üzerinde oluşmalıdır.

Bu noktada da, Turizm Teşvik yasası derhal gözden geçirilmeli.

Aksi bu şekilde boş ve desteksiz hareketler ortaya çıkarır.

Aksi toplumu böler, kutuplaştırır.

Aksi toplumu turizmden daha da soğutur.32-002.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RES-BİR:Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.26 Şubat 2021 Cuma 18:39
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğinden Eylem Kararı…26 Şubat 2021 Cuma 18:25
  • KTTB basın emekçilerini hedef alan söylemleri kınadı26 Şubat 2021 Cuma 18:09
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1500 TL’ye Kadar Ücret Desteği Başvuruları Devam Ediyor26 Şubat 2021 Cuma 17:08
  • Tarım Ve Doğal Kaynakları Bakanı Çavuşoğlu Seracılarla Görüştü26 Şubat 2021 Cuma 16:59
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Hocalı Katliamı mesajı26 Şubat 2021 Cuma 16:26
  • Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı26 Şubat 2021 Cuma 15:50
  • CTP Gençlik Örgütü Başbakanlık girişine siyah çelenk bıraktı26 Şubat 2021 Cuma 15:47
  • Akdoğan-Gazimağusa Arasında Arızalı Olan Fiber Obtik Kablo Yarın Onarılacak26 Şubat 2021 Cuma 15:38
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “Bu Tarihi Fırsatı Kaçırmayın”26 Şubat 2021 Cuma 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti