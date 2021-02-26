RES-BİR:Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.

RES-BİR, turizme yapılacak desteklerin tüm paydaşlara yapılması ve Turizm Bakanlığı çatısı altında hazırlanması gerektiğini söyledi

RES-BİR'in açıklaması:

"Hep bana, en çok bana" diye diye.

Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik.

Turizmin hiçbir paydaşını kaale almadan yapılan hareketler.

Sonra da "toplum neden turizmi desteklemez?" diye serzenişte bulunmalar.

Nasıl ve neden toplum turizmi ve turizimciyi savunsun, sahip çıksın ki?

Siz sadece kendi otellerinizi, büyük otelleri, casionolu otelleri savunursanız, gelecek olan turistin, otelden dışarı adım atmasını gerektirmeyecek turizm şekillerine yönelinirseniz. Toplumun size sahip çıkmasını, desteklemesini de bekleyemezsiniz?

Bizim bu ülkede bir Turizm Bakanlığımız varsa, bu konuya el atamlı ve Türkiye Cumhuriyet ile sağlıksız bir ilişkinin nasıl ortaya çıktığına çok güzel bir örnek olan bu duruma el atmalıdır.

Bir destek alınacaksa, hele de turizm ile ilgiliyse bu destek.

Turizm Bakanlığı özelinde olmalı ve turizmi ilgilendiren tüm paydaşların birlikte hazırlayacağı bir paket üzerinde oluşmalıdır.

Bu noktada da, Turizm Teşvik yasası derhal gözden geçirilmeli.

Aksi bu şekilde boş ve desteksiz hareketler ortaya çıkarır.

Aksi toplumu böler, kutuplaştırır.

Aksi toplumu turizmden daha da soğutur.