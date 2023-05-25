Reuters analizi: Kürtler, Erdoğan’ın seçilmesinden endişeli

Dünya basını pazar günü düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi öncesi Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, Kürt nüfusun milliyetçi söylemin yükselmesinden ve ikinci turda Erdoğan'ın kazanmasından endişe ettiğini yazdı.

HDP'nin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini hatırlatan ajans, Kürtlerin Erdoğan'ın kazanmasıyla kendilerine baskının artmasından endişelendiğini, birçok Kürt vatandaşın seçimi “ölüm kalım meselesi” olarak gördüğünü aktardı. Diyarbakır'da Reuters'a konuşan 26 yaşındaki bir kafe işletmecisi, “Erdoğan seçim kampanyasında Kürtlere karşı duruşunu katılaştırdı. Zafer ilan ederse yapabileceklerini düşünemiyorum” dedi.

Erdoğan'ın 2015'te barış sürecinin başarısız olmasıyla HDP'ye baskıyı artırdığı ve çok sayıda parti üyesinin hapse atıldığı kaydedilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun da ilk turun ardından milliyetçi söyleme ağırlık verdiği yorumu yer aldı.

‘ERDOĞAN KARA PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR’

Reuters'a açıklama yapan HDP yöneticilerinden Tayip Temel, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve teröristler arasında bağ varmış gibi göstererek kara propaganda yürüttüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söyleminin bazı Kürt oylarını kaybetmesine yol açabileceğini söyleyen Temel, “Erdoğan'ın zaferi tek adam iktidarını güçlendirir, korkunç uygulamaların önünü açar ve toplumun tüm kesimleri için karanlık güler getirir” diye konuştu.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kürtlere yönelik açıklamalarının Kürt yetkililere yeni soruşturmaların işareti olabileceğini savundu.