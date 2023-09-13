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Robotik Kodlamada Üstün Başarı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) Robotik Kodlama Okulları öğrencileri, katıldıkları uluslararası yarışmalarda üstün başarılar kazandı.
Robotik Kodlamada Üstün Başarı

Girne Gençlik Gelişim Merkezi- GİGEM’de geçtiğimiz Kasım ayından bu yana düzenli olarak eğitimler verilen Robotik Kodlama Okulları öğrencileri düzenlenen uluslararası yarışmada üstün dereceler kazandı.

8-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen Uluslararası Lego Sertifikalı Robotik Kodlama eğitimlerine katılan 5 çocuk, Temmuz ayındaki ROBOTEX Cyprus 23 yarışmasında çeşitli dereceler elde etmişti. Güney Kıbrıs’ta düzenlenen, 77 eğitimen ile 663 yarışmacı çocuğun oluşturduğu toplam 206 takımın katıldığı yarışmalarda ekiplerimiz üç kategoride yer aldı. 23 takım içerisinde çizgi ekibi yarışmasında sekizinci, 28 takımın yarıştığı sumo güreşi yarışmasında dördüncü ve 11 takım içerisinde renk seçme yarışmasında dördüncü gelen takımlarımız büyük bir sevinç yaşatmıştı.

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YİNE YENİDEN BAŞARILARLA DÖNEN EKİP

Geçtiğimiz hafta sonu Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya Robotik Olimpiyatları’nda (WRO23) 18 çocuktan oluşan toplam 6 takım arasında “İlkokul Su Altı Koruma Robotu” kategorisinde ikincilik derecesi alan GİGEM Robotik Kodlama Okulları öğrencileri yeniden büyük başarı elde etti.

Bu derecelerin akabinde başarılı öğrenciler, Güney Lefkoşa’da Kasım ayında gerçekleştirelecek olan Youth Tech Festivali’nde proje sunumu için davet aldı. Ekip ayrıca Türkiye’de gerçekleştirelecek olan TEKNOFEST yarışması için de proje hazırlıklarına başladı.

 

ROBOTİK KODLAMA OKULLARI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren GİGEM’de Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr.Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen Uluslararası Lego Sertifikalı Robotik Kodlama eğitimleri Eylül ayından itibaren açılacak yeni dönem kursları ile devam edecek.

7-13 yaş grubuna yönelik olarak 09.00-11.00 saatleri arasında “Lego EV3 ile Robotik Kodlama Atölyesi”,  11.00-13.00 saatleri arasında 8-14 yaş grubuna yönelik “Arduino Kodlama Atölyesi”, 10-14 yaşa yönelik 14.00-16.00 saatleri arasında “Python Programlama Dili-Giriş Eğitimi”verilecek. Eğitimler, 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi günü GİGEM’de sürdürülecek.

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