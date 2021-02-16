Rogers: “Devlet ciddiyetinden yoksun bir davranış”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vakaların meslek analizlerinin spekülasyona sebep olduğunu belirtti, "Bugün yaşananlar ne bilimsellikle ne de şeffaflıkla açıklanamaz" sözleriyle bakanlığı eleştirdi.

Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izlenen bu yolun zaten aklı karışan vatandaşların akıllarını daha da karıştırdığını ifade etti. Hükümet edenlerin görevi, veriyi uzmanlara analiz ettirerek halka anlayacakları şekilde sunmak olduğunu ifade eden Rogers, “ devlet ciddiyetinden yoksun, sorumsuz bir davranış” ifadesini kullandı.

Rogers'in paylaşımı şöyle

Bugün Başbakanlığın, Covid 19 sürveyans verilerini içeren 26 sayfalık bir raporun tek başına anlam ifade etmeyen bir bölümünü alıp, “vakaların meslek analizleri” olarak basına servis etmesi aklı zaten bayağı karışmış olan halkımız içerisinde birçok spekülasyona sebebiyet vermiştir.

Bu verinin analizilerinin yapılmadan ve raporun diğer parçalarından bağımsız paylaşılması en kibar tabirle devlet ciddiyetinden yoksun, sorumsuz bir davranıştır. Hükümet edenlerin görevi, veriyi uzmanlara analiz ettirerek halka anlayacakları şekilde sunmaktır. Yoksa amaç ortaya veri atmaksa, bunu herkes yapar.

Rogers sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izlenen bu yolun zaten aklı karışan vatandaşların akıllarını daha da karıştırdığını ifade etti. Hükümet edenlerin görevi, veriyi uzmanlara analiz ettirerek halka anlayacakları şekilde sunmak olduğunu ifade eden Rogers, “ devlet ciddiyetinden yoksun, sorumsuz bir davranış” ifadesini kullandı.

Rogers'in paylaşımı şöyle

Bugün Başbakanlığın, Covid 19 sürveyans verilerini içeren 26 sayfalık bir raporun tek başına anlam ifade etmeyen bir bölümünü alıp, “vakaların meslek analizleri” olarak basına servis etmesi aklı zaten bayağı karışmış olan halkımız içerisinde birçok spekülasyona sebebiyet vermiştir.

Bu verinin analizilerinin yapılmadan ve raporun diğer parçalarından bağımsız paylaşılması en kibar tabirle devlet ciddiyetinden yoksun, sorumsuz bir davranıştır. Hükümet edenlerin görevi, veriyi uzmanlara analiz ettirerek halka anlayacakları şekilde sunmaktır. Yoksa amaç ortaya veri atmaksa, bunu herkes yapar.