Rogers: Eğitim kurumları için gelen 850 kişiden 735 tanesi ortada yok

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Rogers, geçmişte üniversitelere gelen öğrencilerin takibi için YÖKAS’ın ve YEKAS sistemlerinin kurulduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dün Meclis’te konuyla ilgili yaptığı açıklamaya değindi, “Çavuşoğlu, eğitim kurumlarının durumunun sarpa sarmasının tek sebebi, eğitim görecek öğrencilere muhaceret izni verilmesiymiş gibi konuşuyor” dedi.

“Teşhisi koyamazsak durumu tedavi edemeyiz” diyen Rogers, “Eğitim kurumlarının sayısı 2021’e kadar 15’di günümüzde 39’a geldi. Güzellik eğitiminden dil eğitimine kadar çok geniş yelpazede eğitim veren bu kurumlar gerçekten eğitim veriyor mu? YEKAS’a göre bu kurumlara kayıtlı 4 bin 141 aktif, 5 bin 231 pasif öğrenci var. 3 Aylık bir kurs için ülkeye gelen kişinin ülkede pasif olarak kalması mümkün olmamalı. Muhaceret 7 Mart itibariyle ülkeye eğitim kurumları için 850 kişinin geldiğini bildirdi ancak bunların 735 tanesi ortada yok. Bu ülkeye eğitim kurumlarından eğitim almak için gelen kişilerin yüzde 67’si ortada yok, kayıt bile yaptırmamışlar. Ülkeye geliyorlar ama nereye gittiklerini ve ne yaptıklarını denetlemiyorsunuz”