Roma'nın başı fare ve sıçanlarla dertte

Roma'da ünlü Kolezyum'un çevresindeki fare ve sıçan sürüleri kent yönetimini zorluyor. Belediye turistlerin de neden olduğunu söylediği kemirgenlerin sayısının yedi milyona yaklaştığını duyurdu.

Avrupa'nın turistler tarafından en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Roma'da, fare ve sıçan sürüleri büyük bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Roma Belediyesi'nin tahminlerine göre kentteki kemirgenlerin sayısı 7 milyonu buluyor. Bu, şehirde yaşayan kişi başına 2,5 kemirgene tekabül ediyor.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada özellikle Roma'nın merkezindeki, antik dönemden kalma dünyaca ünlü Kolezyum yapısının çevresinde sorunun çok büyüdüğü belirtildi. Roma Belediyesi'nin, Kolezyum civarındaki fare ve sıçanlarla mücadele amacıyla tarihte görülmemiş yoğunlukta bir çalışma başlattığı ve bu bağlamda çok sayıda fare kapanlarının kurulmasının yanı sıra, oluşan çöplerin de titizlikle temizlendiği kaydediliyor.

La Repubblica gazetesi, geçtiğimiz günlerde Kolezyum etrafındaki çöp yığınlarında kemirgenleri gösteren bir video yayınlamıştı.

Pandemi sonrası turist akını

Kolezyum yönetimi ile beraber kemirgenlerle mücadele için ortak adımlar atılacağını duyuran Roma Belediyesi Çevre ve Atık görevlisi Sabrina Alfonsi, Kolezyum'daki durumun "tamamen kontrol altında" olduğunu ifade etti. Söz konusu bölgenin normalde kemirgenlerin çok yoğun olduğu bir bölge olmadığını dile getiren Alfonsi, aşırı sıcaklar ve yaz mevsimindeki turist akınının neden olduğu çöp yığınları nedeniyle, fare ve sıçan popülasyonunda bir patlama yaşandığını belirtti.

Başkent Roma ve İtalya'nın sembol yapılarından olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu döneminde, M.S. 72 ile 80 yılları arasında inşa edilmişti. İmparator Titus döneminde Flavianus Amfitiyatrosu adı ile açılan yapı, 156 metrelik eni, 188 metre boyundaki uzunluğu ve 48 metrelik uzunluğu ile hala bugüne dek yapılmış en büyük amfitiyatro olma özelliğini koruyor. Kullanıldığı dönemde yaklaşık 50 bin seyircinin girebildiği Kolezyum, Roma İmparatorluğu devrinde çeşitli gösterilerin yanı sıra zaman zaman ölümle sonuçlanan gladyatör dövüşlerine ve idamlara da ev sahipliği yapmıştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl, Covid-19 pandemisinin ardından turist akını yaşanıyor. Geçen Paskalya tatilinde, Roma'daki otellerde yüzde yüzlük bir doluluk oranına ulaşılmıştı.