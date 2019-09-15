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Rum Basını: Fotoğraf çektikleri gerekçesi ile 2 Kıbrıslı Rum anne kız tutuklandı

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Yasak bir alanda fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle bugün öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs’ta 52 ve 20 yaşlarında anne ve kızın tutuklandığı iddia edildi.
Rum Basını: Fotoğraf çektikleri gerekçesi ile 2 Kıbrıslı Rum anne kız tutuklandı

Yasak bir alanda fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle bugün öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs’ta 52 ve 20 yaşlarında anne ve kızın tutuklandığı iddia edildi.

“Kıbrıs Cumhuriyet’i” Polisine göre, 52 yaşındaki kadın ve kızı Pyrgo’da a organize bir gezi yaptılar ve Limnitis ile döndükten sonra, Morphou'da (Güzelyurt’ta)  evlerini görmek için durma isteğini dile getirdiler.

Kuzey Kıbrıs polisinin anne ve kızı daha sonra yasaklanmış bir alanda fotoğrafladıkları bahanesiyle tutukladı.

Yarın anne ve kızın askeri mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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