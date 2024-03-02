  • BIST 9097.15
  • Altın 2102.871
  • Dolar 31.3591
  • Euro 34.0192
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Rum Başsavcı’nın Kürşat kararını eleştirenlere önerisi: En azından okuyun

» »
Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat hakkındaki cezai kovuşturmayı erteleme kararına Rum tarafından gelen tepkilere son noktayı Rum Başsavcı Yorgos Savvidis koydu.
Rum Başsavcı’nın Kürşat kararını eleştirenlere önerisi: En azından okuyun

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesinin, iddia makamının tek tanığının ölmesi üzerine Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat hakkındaki cezai kovuşturmayı erteleme kararına Rum tarafından gelen tepkilere son noktayı Rum Başsavcı Yorgos Savvidis koydu.

Alithia’nın “Başsavcı Bitiş Düdüğünü Çaldı” başlıklı haberine göre Savvidis, Hukuk Dairesi’nin mahkemeye sunduğu beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğuna işaret etti.

Hukuk Dairesinin mevcut ifadeleri değerlendirdiğini ve cezai kovuşturmanın ertelenmesi kararını gündeme getiren sebepleri Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesine detaylı olarak beyan ettiğini söyleyen Savvidis, “Mahkemeye sunulan beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Hukuk Dairesinin bu davadaki uygulama şeklini eleştirenlerin, en azından Mahkemede ne söylendiğini okumasını öneririm.” dedi.

Politis, “Kombos: Planlamalar Kürşat Yüzünden Etkilenmez” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kürşat hakkındaki erteleme kararı ve bu kararın, Rum yönetiminin KKTC’deki eski Rum malı alım-satımlarını engellemek için düşündüğü önlemler için bir emsal yaratıp yaratmadığı sorusuna “Hukuk Dairesinin Akan Kürşat hakkındaki dünkü kararı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaklaşımını etkilemez.” cevabını verdi.

Hukuk Dairesinin gerekçeli açıklamasının, kararın sebeplerini açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Kombos “Karar gelecekte yapacağımız icraatları etkilemez” dedi.

Rum yönetiminin Hukuk Dairesi ile birlikte çalışacağı diğer önlemler ve önceki yıllarda kullanılması ihmal edilen bazı enstrümanların aktifleştirilme ihtimali sorulduğunda ise “Önceki gün Hukuk Dairesinde, çerçevenin ileri götürülmesi ve uygulanmasıyla ilgili bütün yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.” diye konuştu. Kombos, bundan sonra atılacak adımlar konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verileceğini de ekledi.

DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise Kürşat hakkındaki mahkeme kararını kendilerinin değil adaletin hükmü olduğunu söyledi. Dimitriu, meselenin siyasi boyutuna değinirken “Tek yol Kıbrıs sorununun çözümü” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de iki yılın ardından ilk kez kızamık vakası tespit edildi29 Şubat 2024 Perşembe 18:05
  • Kıbrıslı Türklerin Baf’taki mallarıyla ilgili başvurusu mahkeme tarafından reddedildi29 Şubat 2024 Perşembe 18:04
  • Kıbrıslı Türk avukat Kıbrıslı Rumların mülk satışı konusunda mahkemede29 Şubat 2024 Perşembe 10:30
  • Stewart Avrupa Komisyonu yetkilisi Nava ile görüştü28 Şubat 2024 Çarşamba 13:59
  • Kıbrıslı Türk Taksi Şoförü, Güney Kıbrıs'ta Silah Bulundurma Suçundan Tutuklandı28 Şubat 2024 Çarşamba 13:20
  • Slovenya Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek28 Şubat 2024 Çarşamba 13:18
  • AKEL heyeti Çin’de temaslarda bulunacak27 Şubat 2024 Salı 18:15
  • Güney Kıbrıs’ta ikinci lig futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde27 Şubat 2024 Salı 18:13
  • Yunanistan'da "Kıbrıs" menşeli olmayan patatesler "Kıbrıs" menşeli olarak satılıyor27 Şubat 2024 Salı 11:48
  • Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor27 Şubat 2024 Salı 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti