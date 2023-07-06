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Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den Güney’e akaryakıt alımını önlemek için para cezası getirdi

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Rum Gümrük Dairesi, KKTC'den alınan akaryakıta litre başına 4 Euro yasak getirdi
Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den Güney’e akaryakıt alımını önlemek için para cezası getirdi

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerinin Metehan Geçiş Kapısı’nda KKTC’den akaryakıt alımını protesto etmek için geçtiğimiz haftalarda tankerlerle eylem yapmasının ardından Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den yasa dışı akaryakıt taşınmasına yönelik kontrolleri yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Gümrük Müdürlüğü görevlilerin sayısı ve kontrollerin yapıldığı saatlerin artırıldığı bildirildi.

“YALNIZCA ARABASINA YAKIT ALMAK İÇİN KKTC’YE GEÇEN KİŞİLERE LİTRE BAŞINA PARA CEZASI UYGULANACAK”

Rum basınında yer alan habere göre, Gümrük Dairesi Sözcüsü Giorgos Constantinou konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Gümrük Dairesi görevlilerinin geçiş noktalarında bulundukları saatlerde, sadece ticari değil, aynı zamanda özel arabaları da kontrol ettik ve bir kişinin geçişinin yalnızca arabasına yakıt doldurmak için olduğu ortaya çıkarsa, litre başına 4 Euro para cezası verilecek.

Geçiş noktalarındaki kontroller yoğunlaştırıldı. Noktalar daha fazla Gümrük Departmanı Görevlisi ile güçlendirildi. Ticari ve özel araçlar, 24 saat boyunca düzensiz saatlerde kontrol ediliyor, çünkü bazıları mesai saatlerinden kaçabilir ve öğleden sonra veya akşam saatlerinde yakıt almaya gidebilir. Bu amaçla günün çeşitli saatlerinde kontroller yapılacak. Bu aynı zamanda caydırıcı da olacak.”

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