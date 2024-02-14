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Rum polisi Kıbrıslı Türkler ve diğerleri için foto-radar listeleri hazırlıyor

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Güney Kıbrıs’ta sürat tespit kameralarının devreye girdiği iki yıl içerisinde 65 bin Euro’nun üzerinde ödenmemiş trafik cezası bulunduğunu, cezası olup ödemeyenler arasında KKTC’den Güney’e araçlarıyla geçen Kıbrıslı Türkler de olduğu bildirildi.
Rum polisi Kıbrıslı Türkler ve diğerleri için foto-radar listeleri hazırlıyor

Güney Kıbrıs’ta sürat tespit kameralarının devreye girdiği iki yıl içerisinde 65 bin Euro’nun üzerinde ödenmemiş trafik cezası bulunduğunu, cezası olup ödemeyenler arasında KKTC’den Güney’e araçlarıyla geçen Kıbrıslı Türkler de olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Saptanamayan Kamera Cezaları İçin Fotoradar-List” başlıklı haberine göre, suç işleyen ancak saptanamayan veya cezalarını gönüllü olarak postaneden almayan sürücülere ceza belgelerinin başka yollarla ulaştırılması üzerinde çalışan Rum polisi, Kıbrıslı Türk sürücüler ve diğer sürücüler başlığı altında iki ayrı foto-radar listesi hazırlıyor.

Foto-radar listeleri; havalimanları, KKTC-Güney Kıbrıs arsındaki kara kapıları ve Rum polis karakollarına gönderilecek. Sadece Kıbrıslı Türk sürücüler için oluşturulacak liste, giriş-çıkış yapanların radar cezası olup olmadığının kontrol edilmesi için kara kapılarına gönderilecek.

Gazete şu anda Kıbrıslı Türklerle ilgili çok sayıda ödenmemiş radar cezası bulunduğunu ancak KKTC’de ikamet ettikleri için ceza belgelerinin kendilerine ulaştırılamadığını yazdı. Çok miktarda birikmiş radar cezası olan Kıbrıslı Türklerin listesi tamamlanır tamamlanmaz kara kapılarında denetimlere başlanacağını, “diğerleri” başlığını taşıyan listenin ise hazır olduğunu haberine ekledi.

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