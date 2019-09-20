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Rum yönetimine göre Guterres’in açıklamaları Türkiye’ye mesaj

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Rum Yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son açıklamalarının, Türkiye’ye mesaj nitelikte olduğunu savundu.
Rum yönetimine göre Guterres’in açıklamaları Türkiye’ye mesaj

Rum basını, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve partilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları konusundaki görüşlerine yer verdi. 

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa Guterres’in Açıklamasını Olumlu Görüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunu açıklamasını,“Türk tarafının taktiğine mesaj”  olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamasının, ‘oyalayıcı fikirlerle, süreci başka yere yönlendirm’e çabasındaki Türk tarafına mesaj niteliğinde olduğunu savundu. 

Guterres’in açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin inisiyatifinin şu anda gelişim halinde olmasının önemli olduğunu belirtti ve Guterres’in, esas hedefin referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması olduğunu anımsattığını da belirtti. 

BM Genel Sekreteri’nin, Crans Montana’daki konferansta yapılan çalışmanın değerlendirecek olan özlü müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulamasının da olumlu bir mesaj olduğunu ifade eden Prodromu, bunun, Guterres’in daha sonra yapacağı tüm görüşmelerde mesajı olacağını da belirtti. 

Prodromu, sözlerinin devamında, bunun tüm bu zaman dilimi içerisinde olumlu bir ruh ve siyasi iradeyle Genel Sekreterin inisiyatifine karşılık veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabasını da desteklediğini ifade etti. 

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