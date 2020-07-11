RUM Yönetiminin Sınır Kapıları Yakınlarına Portatif Beton Ağır Silah Siperleri Yerleştirmesi…

Rum basını, KKTC’nin ABD’nin Güney Kıbrıs’ı IMET programına almasına ve Rum yönetiminin sınır kapıları yakınlarına portatif beton ağır silah siperleri yerleştirilmesine gösterdiği tepkileri “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasız bir devlet olmasını istiyorlar” sözüyle yorumladı.

Fileleftheros haberi manşetten “Kendi Kendilerine Savaşıyorlar… İşgal Rejimi Pirgo-Dillirga’daki İki Seyyar Siper İçin Bizi BM’ye Şikayet Ediyor” başlığıyla aktardı.

Haberde, Türkiye ve KKTC’nin Güney Kıbrıs’ın ABD’nin askeri eğitim ve talim programına dahil edilmesine tepki göstermesinden 24 saat sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, RMMO’nun Yeşilırmak sınır kapısı yakınlarına beton ağır silah siperi yerleştirmesini BM’ye mektup göndererek protesto ettiğine dikkat çekildi.

BM nezdinde yapılan protestonun, Kıbrıs Türk tarafının Rum-Amerikan askerî işbirliğine tepkisiyle alakalı olduğu yorumunu yapan gazete, Türkiye’nin ve KKTC’nin, “en küçük bir savunma kabiliyeti olmayan, tahkimatsız bir devlet” olmasını istediğini ve Rum yönetiminin “ savunma kabiliyetini takviye etme ve savunma alanında uluslararası işbirliği yapma çabalarını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Gazete Dışişleri Bakanı Özersay’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’a ve barış misyonlarından sorumlu Genel Sekreter yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e Kıbrıs Türk tarafının rahatsızlığını ilettiği mektuplarında, ağır silah siperleri konusunu “abarttığını” iddia etti.

AKEL SERT TEPKİ GÖSTETRDİ, PETRİDİS KİPRİANU’YU İKNA EDEMEDİ

Aynı gazete, ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerini eğitme niyetine Rum tarafından da sert tepki geldiğini, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Kıbrıs Ordusu”nun ABD tarafından eğitilmesine tamamen karşı olduğuna dikkat çekti.

“Yeni Savunma Bakanı, Görüşmeleri Sırasında Sakinleştirmeye Çalıştı Ama Andros Kiprianu Hiçbir Şekilde İkna Olmuyor” başlıklı haberinde, yeni Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile ilk görüşmesini yaptığını, ana konusunu ABD’nin Güney’i IMET programına alma niyetinin oluşturduğu görüşmede, Petridis’in Kiprianu’yu ikna edemediğini vurguladı.

Habere göre Petridis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’nin askerî eğitim programının Güney Kıbrıs’ın başka ülkeler ile bağlarını kesmesinin söz konusu olmadığını iddia ederek “Rusya ezelden beridir mükemmel işbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke ve sizi temin ederim ki bu işbirliğinin kesilmesi söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Habere göre Kiprianu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs Ordusu’na askerî eğitim verilmesi meselesi ABD’nin bölgedeki hedeflerinin Rus, Çin ve İran menfaatlerini ortadan kaldırmak ve bunun için de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i kullanmak olduğunu netleştiren Rubio-Menendez yasasından ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

“Mesele hükümetin önüne konulduğunda cevabın, ABD’nin tek yanlı kararı olduğu, buna destek vermedikleri ve böyle bir çabaya katılmalarının söz konusu olmadığı şeklinde olduğunu hatırlatan Kiprianu “yavaş yavaş bütün bunların uygulanmakta olduğunu tespit ediyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“ABD’nin niyeti iyi olsa, ekonomik, askeri alanda, turizm alanında bize yardımcı olmak için bölgeye gelse ve bugünkü Rus ve Çin sermayesinin, Rus ve Çinli turist akışının ve Türkiye’ye karşı politikanın yerini alsaydı, tamam, bu bardağı da içelim, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının çıkarına somut karşılıklarla ABD armadasına bağlanalım denilebilirdi. Maalesef ABD ne ekonomi, ne turizm, daha çok da siyasi alanda Türk meydan okumalarına karşı bize destek verme niyeti göstermedi”

DİSİ: “ 95’TEN BERİDİR YÜZLERCE SUBAYIMIZ RUS OKULLARINDA EĞİTİM ALDI”

Öte yandan Alihtia “Rusya’da Eğitime Hiçbir Tepki Yok… Andreas Pendaras AKEL’in Amerikan Askeri Talim Programına Tepkisine Cevap Veriyor” başlıklı haberinde, AKEL’in RMMO’nun IMET programına alınmasına gösterdiği tepkiye DİSİ’nin, savunma ve güvenlik alanlarındaki danışmanı emekli komutan Andras Pendaras aracılığıyla cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Pendaras 1995’ten bugüne kadar yüzlerce RMMO subayının, Rum yönetiminin edindiği çeşitli Rus silah sistemlerine dair eğitimleri çerçevesinde Rusya’daki askerî okullarda eğitim gördüğünü, AKEL’in buna hiç tepki göstermediğini vurguladı.

IMET programının RMMO personeline ABD’deki Harp Okulu, Savunma Koleji, piyade, topçu, zırhlı v.b. gibi okullarda ve diğer özel askeri alanlarda eğitim verilmesini öngördüğüne işaret eden Pendaras programa, RMMO personelinin ABD’nin askeri faaliyetlerine katılmasının dahil olmadığını söyledi.

KÜÇÜK PARTİLERDEN DESTEK

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus “çocuklarımızın ABD’nin savaşlarına katılması anlamına gelmeyecek şekilde, askerlerimizin eğitilmesinden yanayız” derken, Vatandaşlar İttifakı, RMMO askerlerinin ABD’deki askeri okullarda eğitilmesine dair tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek “savunma ve güvenlik alanlarında bize sunulan her yardımı memnuniyetle kabul ederiz” ifadesini kullandı.