Rusya-Ukrayna savaşı.. Döviz kurları yükselmeye devam ediyor... Dolar 14’ü, Euro 16’yı, Sterlin 19’u geçti

Rusya’nın Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Türk Lirası değer kaybı yaşadı.
Rusya, Donbas’a askeri operasyon düzenledi, Türk Lirası değer kaybetti.
Döviz güne yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 14,25’ten, Sterlin ise 19,35’ten işlem görüyor.
Serbest piyasada 14,10 liradan alınan dolar 14,25 liradan satılıyor. 15,90 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,10 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 19,20 liradan alınıp, 19,35 liradan satılıyor.
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