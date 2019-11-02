Saç döken 10 neden

Genetik faktörler saç dökebiliyor: Saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri genetiktir ve genetik faktör özellikle erkeklerde çok etkilidir.
◊ Hormonal sebepler en önemli nedendir: Hormonal bozukluklar kadınlarda daha yaygın olan bir saç dökülmesi nedenidir.
◊ Tümörlere dikkat! : Bazı androjen hormonu salgılayan tümörlerin ilk işareti saç dökülmesidir.
O yüzden, aniden başlayan ve başın ön tarafında gözlenen dökülmelerde dikkatli olmak gerekir.
Bu bir yumurtalık ya da böbreküstü tümörünün işareti olabilir.
◊ Beslenme bozuklukları sık görülmese de önemli: Yeterli miktarda demir, B vitamini, çinko ve protein içermeyen bir diyet, saç dökülmesine yol açabilir.
◊ Doğum kontrol hapları mühim bir etken: Aklınızda olsun, doğum kontrol hapları da bazen saç dökülmesine yol neden olabilir.
◊ İlaçlara dikkat!: Bazı tansiyon, depresyon ilaçları ya da ağrı kesicilerin yan etkilerinden biri saçlarda dökülme olabilir. Aşırı A vitamini takviyesinin de saçları dökebileceği aklınızda bulunsun.
◊ Menopoz etkisi orta yaşlarda önemli: Menopoz dönemindeki kadınlarda hormon replasman tedavisine başlamak ya da bu tedaviyi bırakmak benzer sonuçlar verebilir.
◊ Hamilelik dönemi en can sıkıcı olanı: Hamilelikte ya da hamilelik sonrasında da saç dökülmesi görülebilir.
◊ Tiroit bezindeki problemler saç kaybı yapıyor: Bazı saç dökülmelerinin arkasında böbreküstü bezi yetmezliği, tiroit bezinin az çalışması ya da zehirli guatr gibi sağlık problemleri olabilir.
◊ Böbrek veya karaciğer yetmezliği de aklınızda olsun: Bu hayati organların fonksiyonlarını yerine getirememesi kendini ani bir saç dökülmesiyle gösterebilir.
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