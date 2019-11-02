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Saç döken 10 neden

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Kadın erkek, genç yaşlı fark etmez, saç kaybını hiç kimse istemez. Peki, neden ve hangi sebeple saçlarımızı beklenenden daha erken ya da hızlı kaybedebiliriz? Sebep çok ama ilk 10’da şunlar var... (Ender Saraçoğlu/Hürrriyet)
Saç döken 10 neden

Genetik faktörler saç dökebiliyor: Saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri genetiktir ve genetik faktör özellikle erkeklerde çok etkilidir.

 

◊ Hormonal sebepler en önemli nedendir: Hormonal bozukluklar kadınlarda daha yaygın olan bir saç dökülmesi nedenidir.

 

◊ Tümörlere dikkat! : Bazı androjen hormonu salgılayan tümörlerin ilk işareti saç dökülmesidir.

 

O yüzden, aniden başlayan ve başın ön tarafında gözlenen dökülmelerde dikkatli olmak gerekir.

 

Bu bir yumurtalık ya da böbreküstü tümörünün işareti olabilir.

 

◊ Beslenme bozuklukları sık görülmese de önemli: Yeterli miktarda demir, B vitamini, çinko ve protein içermeyen bir diyet, saç dökülmesine yol açabilir.

 

◊ Doğum kontrol hapları mühim bir etken: Aklınızda olsun, doğum kontrol hapları da bazen saç dökülmesine yol neden olabilir.

 

◊ İlaçlara dikkat!: Bazı tansiyon, depresyon ilaçları ya da ağrı kesicilerin yan etkilerinden biri saçlarda dökülme olabilir. Aşırı A vitamini takviyesinin de saçları dökebileceği aklınızda bulunsun.

 

◊ Menopoz etkisi orta yaşlarda önemli: Menopoz dönemindeki kadınlarda hormon replasman tedavisine başlamak ya da bu tedaviyi bırakmak benzer sonuçlar verebilir.

 

◊ Hamilelik dönemi en can sıkıcı olanı: Hamilelikte ya da hamilelik sonrasında da saç dökülmesi görülebilir.

 

◊ Tiroit bezindeki problemler saç kaybı yapıyor: Bazı saç dökülmelerinin arkasında böbreküstü bezi yetmezliği, tiroit bezinin az çalışması ya da zehirli guatr gibi sağlık problemleri olabilir.

 

◊ Böbrek veya karaciğer yetmezliği de aklınızda olsun: Bu hayati organların fonksiyonlarını yerine getirememesi kendini ani bir saç dökülmesiyle gösterebilir.

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