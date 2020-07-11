“Sağlık Altyapısını Tamamlamadan Karantinasız Girişlerle Israr Etmek Ciddi Bir Risktir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, Pandemi Hastanesi yapmadan ve sağlık altyapısını tamamlamadan denetimsiz bir şekilde karantinasız giriş uygulamasında ısrar eden UBP-HP koalisyon hükümetinin tüm toplumun sağlığını riske attığını vurguladı.

Hükümetin aylar geçmesine rağmen Pandemi Hastanesini yapmayarak ve sağlık altyapısını hazırlamayarak sorumluluklarını yerine getirmediği için ikinci dalgaya hazır olunmadığını belirten Hızal, sağlık örgütlerinin de ısrarla vurguladığı gibi, yoğun bakım üniteleri kurulması, anestezi uzmanları ve yoğun bakım hemşiresi istihdam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hükümetin Pandemi sürecinin başından beri aldığı kararları sürekli değiştirerek ve en önemlisi bilimin yolundan gitmeyerek güveni yok ettiğini belirten Hızal şunları kaydetti: “Pandemi Hastanesi konusunda bugüne kadar 10 farklı karar üretilerek toplumla adeta alay edildi. Siz bu süreçte en gerekli unsur olan Pandemi Hastanesini yapmayacaksınız, verdiğiniz sözleri tutmayacaksınız sonra da bu toplumun size güven duymasını bekleyeceksiniz. Toplumun beklentisi ve ihtiyacı söz değil icraattır” dedi.

Kimsenin açılıma ve gelişlere karşı olmadığını ancak kararların bilimsel temele dayanarak alınması gerektiğini kaydeden Hızal, “Ülkeye gelişler olmasın mı, tabii ki olsun ancak mutlaka bilimsel veriler doğrultusunda olsun, kriterler de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre belirlensin ve herkese her giriş kapısında aynı şekilde uygulansın” dedi.

“Denetim yok”

1 Temmuz kararı ile birlikte uygulamaya konulan ‘gelen kişilerin PCR sonuçları çıkana kadar belirttikleri adreste kalma uygulamasının’ yanlışlığının ilk günden ortaya çıktığını, bazı kişilerin toplu mekanlara dahi gittiklerinin ortaya çıktığını, aynı gece karar değiştirildiği açıklanmasına rağmen aynı uygulamanın sürdürüldüğünü belirten Hızal, bu kişilerin bu kurala uyup uymadıklarının hiçbir şekilde denetlenmediğine dikkat çekti. Şu anki uygulamaya göre gelen kişilerin nerelere gittiklerinin takibinin yapılmadığını belirten Hızal, “Bu kadar hayati bir konuda inisiyatifi kişilere bırakmak ne kadar doğrudur. Sorumluluğunu bilerek bu kurala uyanlar olduğu gibi, uymayanların olduğu da ortaya çıkmaktadır. İmzaladığı taahhüde uymayanlara hangi cezanın verileceği bile belli değil. Üstelik bir kişinin yaptığı sorumsuzluğun bedelini tüm toplumun ödeme riski de bulunmaktadır, bunu olanak sağlayan da UBP-HP Hükümetidir” dedi.