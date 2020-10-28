  • BIST 1.127
  • Altın 500,741
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak

»
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak

İstanbul'da bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Quote Message: Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak."

Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak."

 
Quote Message: Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse, artış tırmanış şeklinde olacak. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Günde 3 kişiyle görüşüyorsak, 1 kişiyle görüşeceğiz. Hareketi ve teması üçte birine indirmenizi istiyoruz."

Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse, artış tırmanış şeklinde olacak. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Günde 3 kişiyle görüşüyorsak, 1 kişiyle görüşeceğiz. Hareketi ve teması üçte birine indirmenizi istiyoruz."

 
Quote Message: Hareketliliği ve teması azaltın. Tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanların sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur."

Hareketliliği ve teması azaltın. Tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanların sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur."

 

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaattin Çakıcı'dan Kamuoyuna ve CHP'ye Son Dakika Açıklaması!28 Ekim 2020 Çarşamba 17:24
  • Akşener: Macron’u Ve Onun Temsil Ettiği Bu Barbar Zihniyeti Kınıyorum28 Ekim 2020 Çarşamba 16:00
  • Erkan Tan ve Ender Alkoçlar'a Ekrem İmamoğlu'na hakaretten ceza28 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlıe Hebdo Dergisine Kınama28 Ekim 2020 Çarşamba 15:17
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo Dergisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu28 Ekim 2020 Çarşamba 15:15
  • Akşener'den Erdoğan'a: Bu tavırla Macron’u pişman etmedin, bilakis destek çıktın; Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç28 Ekim 2020 Çarşamba 14:59
  • Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Menü Planlama Ve Uygulama Rehberi Hazırlandı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:50
  • Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:08
  • TBMM'nin Macron'u "telin ve teşhir" kararı Resmi Gazete'de28 Ekim 2020 Çarşamba 14:07
  • Türkiye’de Charlie Hebdo’ya Sert Tepki28 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti