Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak

İstanbul'da bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Quote Message: Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak."
Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak."
Quote Message: Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse, artış tırmanış şeklinde olacak. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Günde 3 kişiyle görüşüyorsak, 1 kişiyle görüşeceğiz. Hareketi ve teması üçte birine indirmenizi istiyoruz."
Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse, artış tırmanış şeklinde olacak. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Günde 3 kişiyle görüşüyorsak, 1 kişiyle görüşeceğiz. Hareketi ve teması üçte birine indirmenizi istiyoruz."
Quote Message: Hareketliliği ve teması azaltın. Tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanların sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur."
Hareketliliği ve teması azaltın. Tedbirden taviz vermeyin. İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanların sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur."
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