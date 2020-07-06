  • BIST 115.748
  • Altın 391,033
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "giriş-çıkış" genelgesi!

» »
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "giriş-çıkış" genelgesi!
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "giriş-çıkış" genelgesi!

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusunda üretmiş olduğu karar ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye Giriş- Çıkışlarla ilgili ürettiği kararları açıkladı.

Ülkeye girişlerle ilgili yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

1) 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ve Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaktır. Bu kural çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde geçiş yapacak kişilerin her 15 günde bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya KKTC’de olmak üzere PCR testleri tekrarlanacaktır.

2) KKTC vatandaşı olsun veya olmasın 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaldıklarını belgelemeleri halinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri durumunda karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’den son 14 gün içesinde başka bir ülkeye seyehat etmeleri durumunda KKTC’ye girişlerinde hangi ülkeden geldiler ise o ülkelere uygulanan koşulları uygulanacaktır.

3) 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkes, geldiği ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride, her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmeleri değerlendirilecektir.

A KATEGORİSİ:

Koşul: Tüm yolcuların seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin Bakanlığımızca yapılacak ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacak, yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

B KATEGORİSİ

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ye gelmeden seyahat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  zorunludur. Bu ülkelerden gelecek yolcular  aynı zamanda KKTC’ye geldiklerinde Bakanlığımızca ikinci PCR test uygulanmasına da tabii olacaklardır.  Bu uygulama 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 72-120 saat (3’üncü- 4’üncü ve 5’inci gün) öncesinden PCR testi  yapılması şeklinde uygulanacaktır.

Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakillleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir.

Evlerinde konaklayacak kişilerin PCR test sonuçları çıkıncaya ve kendilerine bildirilinceye kadar evlerinde izole olmaları zorunludur. Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

C KATEGORİSİ:

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri  aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması zorunludur.

RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE ÜLKELER LİSTESİ

05 TEMMUZ 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELER

A GRUBU ÜLKELER

  1. Almanya
  2. Avusturalya
  3. Avusturya
  4. Danimarka
  5. Estonya
  6. Finlandiya
  7. Güney Kore
  8. İrlanda
  9. İsviçre
  10. İzlanda
  11. Japonya
  12. Letonya
  13. Lihtenşayn
  14. Litvanya
  15. Macaristan
  16. Maldivler
  17. Malta
  18. Norveç
  19. Polonya
  20. Slovakya
  21. Slovenya
  22. Yeni Zerlanda
  23. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

  1. Andora
  2. Arjantin
  3. Belçika
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Bosna Hersek
  6. Bulgaristan
  7. Çek Cumhuriyeti
  8. Fransa
  9. Gürcistan
  10. Hırvatistan
  11. Hollanda
  12. İspanya
  13. İtalya
  14. Kanada
  15. Karadağ
  16. Katar
  17. Kuveyt
  18. Lüksemburg
  19. Lübnan
  20. Monako
  21. Portekiz
  22. Romanya
  23. San Marino
  24. Sırbistan
  25. Singapur
  26. Türkiye
  27. Uruguay
  28. Ürdün
  29. Vatikan

C GRUBU ÜLKELERİ

  1. Amerika
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. İngiltere
  5. İran
  6. İsrail
  7. İsveç
  8. Kazakistan
  9. Kosova
  10. Meksika
  11. Mısır
  12. Pakistan
  13. Rusya
  14. Türkmenistan
  15. Ve Diğer Ülkeler
Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pilli:Toplam 664 test yapıldı,pozitif vakaya rastlanmadı05 Temmuz 2020 Pazar 19:44
  • Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..05 Temmuz 2020 Pazar 18:46
  • Müftüzade:“Hayalle hiçbir şey olmaz. Bu pandeminin sonunu kimse bilmiyor.”05 Temmuz 2020 Pazar 17:27
  • Davulcu: “Kıb-Tek’in özelleştirilen üretim kısmı kamulaştırılmalıdır”05 Temmuz 2020 Pazar 17:04
  • Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak05 Temmuz 2020 Pazar 17:03
  • Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı05 Temmuz 2020 Pazar 16:56
  • 19 yaşındaki sürücü aracına çarpan kişiye ve aracına saldırdı ciddi zarar verdi05 Temmuz 2020 Pazar 16:55
  • Mağusa'da hastane odasına giren kişiyi makasla yaraladı05 Temmuz 2020 Pazar 16:51
  • Gönyeli’de:2.60 metre yükseklikten düşerek yaralandı05 Temmuz 2020 Pazar 16:50
  • Bakan Oğuz:Türkiye’den Suyun akışının Ağustos’ta başlamasını hedefliyoruz:05 Temmuz 2020 Pazar 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti